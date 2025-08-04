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АНАЛІТИКА

Вірменія та США проведуть спільні військові навчання у серпні

 

У Вірменії в межах підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях з 12 по 20 серпня відбудуться спільні вірмено-американські військові навчання Eagle Partner 2025.

Про це повідомляє Armenpress із посиланням на речника Міністерства оборони Вірменії Арама Торосяна, передає Укрінформ.

Як зазначається, у навчаннях візьмуть участь військовослужбовці миротворчої бригади Збройних сил Республіки Вірменія, Сухопутних військ США в Європі та Африці, а також Національної гвардії Канзасу.

Навчання включають підготовку та виконання завдань з підтримки миру, з акцентом на процедури медичної евакуації.

Мета навчань - підвищення рівня взаємодії підрозділів, що беруть участь у міжнародних миротворчих місіях у рамках миротворчих операцій, обмін досвідом у галузі управління та тактичного зв'язку, а також підвищення боєздатності миротворчих підрозділів Збройних сил Вірменії.

У Міноборони РВ зазначили, що у рамках підготовки до миротворчих місій підрозділи, які готуються до міжнародних миротворчих операцій, регулярно беруть участь в аналогічних спільних військових навчаннях та тренуваннях у країнах-партнерах.

Як повідомляв Укрінформ, у січні Вірменія та Сполучені Штати Америки підписали документ про стратегічне партнерство.

Торік прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова підвищити відносини зі Сполученими Штатами до рівня стратегічного партнерства.

У вересні 2023 та липні 2024 року Вірменія та США провели спільні навчання Eagle Partner.
 

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