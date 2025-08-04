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Сенат затвердив телеведучу Fox News прокуроркою столиці США
08:21 04.08.2025 |
Американський Сенат затвердив нинішню ведучу телеканалу Fox News Жанін Пірро, яка раніше працювала суддею, на посаду федерального прокурора у Вашингтоні (округ Колумбія).
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBS News.
Пірро, колишня прокурорка округу та обрана суддя, була затверджена 50 голосами «за» та 45 «проти».
Вона виконувала обов'язки прокурора у Вашингтоні (округ Колумбія) з травня.
До цього вона працювала співведучою програми «The Five» на Fox News і часто брала інтерв'ю у Дональда Трампа.
Зазначається, що посада прокурора у столиці США вважається впливовою роботою через великий штат співробітників, бюджет та портфоліо справ.
Затвердження Пірро відбулося через декілька днів після того, як Сенат затвердив кандидатуру Еміля Бова, колишнього адвоката Трампа, до апеляційного суду у США.
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