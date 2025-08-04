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АНАЛІТИКА

«Кажуть, це збурить ринок». Трамп заявив, що не звільнятиме голову Федрезерву

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що не звільнятиме голову Федерального резерву Джерома Павелла, а дочекається, поки у нього вийде термін повноважень. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Newsmax.

Трамп регулярно різко критикує й ображає Павелла, вимагаючи зниження ставок. Федрезерв утримує процентну ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) в діапазоні 4,25-4,5% річних з грудня 2024 року.

Минулої середи ФРС знову не стала змінювати ставку.

"Я б звільнив його негайно, але кажуть, що це збурить ринок, а у нього залишилося сім-вісім місяців, тож я призначу когось іншого", - сказав Трамп про Павелла, чий термін закінчується в травні 2026 року.

Трамп також розкритикував Павелла за реновацію штаб-квартири ФРС вартістю $2,5 млрд, яка, за його твердженням, перевищила бюджет на сотні мільйонів доларів.

"Це майже як будівництво палацу для себе, але він там довго не пробуде. Це хороша новина. Він ніколи не зможе ним скористатися", - сказав Трамп.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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