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У Трампа звинуватили Індію у фінансуванні війни РФ проти України
07:58 04.08.2025 |
Заступник глави апарату Білого дому Стівен Міллер, який є одним з найвпливовіших радників президента США Дональда Трампа, звинуватив Індію у фінансуванні війни Росії проти України.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву представника адміністрації президента США наводить Reuters.
За словами Міллера, Індія допомагає Росії вести війну проти України шляхом закупівлі російської нафти.
"Він (Трамп. - Ред.) дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну шляхом закупівлі нафти в Росії", - підкреслив він.
Як зазначає агентство, критика Міллера була однією з найжорсткіших з боку адміністрації Трампа щодо одного з головних партнерів США в Індо-Тихоокеанському регіоні.
"Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія фактично нарівні з Китаєм закуповує російську нафту. Це вражаючий факт", - додав радник Трампа.
Водночас він назвав відносини Трампа з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді "надзвичайними".
Індія стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, що експортується морським шляхом, скуповуючи нафту зі знижкою і збільшивши свої закупівлі майже з нуля до близько третини свого імпорту.
Трамп неодноразово погрожував ввести вторинні мита на покупців російської нафти.
А минулого тижня президент США виокремив Індію, заявивши, що вона заплатить додаткову економічну штрафну санкцію за свої поточні закупівлі.
Після цього ЗМІ повідомили, що найбільший нафтопереробний завод Індії закупив мільйони барелів нафти у США та Об'єднаних Арабських Еміратах на тлі обіцянки Трампа ввести високі мита для покупців російської нафти.
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