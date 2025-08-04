Індія купуватиме російську нафту, незважаючи на погрози Трампа – NYT

Індія продовжить купувати дешеву російську нафту попри озвучену президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом погрозу запровадити санкції й високі ставки ввізного мита для країни. Про це повідомило в суботу, 2 серпня, американське видання The New York Times з посиланням на кількох неназваних індійських посадовців.

Як повідомив один зі співрозмовників видання, уряд у Нью-Делі "не дав жодних вказівок нафтовим компаніям" щодо скорочення обсягів нафтового імпорту з Росії. Так само напередодні речник міністерства закордонних справ Індії дав зрозуміти, що в Нью-Делі не планують змінювати курс у торгівлі з РФ.

Згодом інформагенція Reuters отримала коментарі від кількох неназваних індійських урядовців, які так само заперечили можливість цілковитої швидкої відмови від нафти з РФ. "Це довгострокові контракти на нафту, - сказало одне з джерел Reuters. - Не так просто зупинити закупівлі за одну ніч".

Індія шукає альтернативи російській нафті

Напередодні ділове видання Bloomberg повідомило, що найбільший нафтопереробний завод Індії придбав кілька мільйонів барелів сирої нафти у США та ОАЕ - саме на тлі зростання тиску з боку Вашингтона та Європи щодо закупівель Індією нафти у Росії. За даними видання, яке посилалося на нафтотрейдерів, котрі забажали залишитися неназваними, державна індійська нафтова корпорація Indian Oil Corp.придбала щонайменше п'ять мільйонів барелів американської сирої нафти на додачу до двох мільйонів барелів поставок з Абу-Дабі.

Так само напередодні ділове видання The Economic Times повідомляло, що у 2025 фінансовому році обсяг двостронньої торгівлі між Індією і Росією сягнув 68,7 мільярда доларів. За даними посольства Індії в Москві, це майже в 5,8 раза перевищує допандемійний обсяг двосторонньої торгівлі, що становив 10,1 мільярда доларів. Нинішній торговельний баланс у двосторонній торгівлі украй непропорційний. Так, на експорт з Індії до РФ припадає 4,88 мільярда доларів, коли загальна сума імпорту з РФ до Індії сягнула 63,84 мільярда доларів. Торік уряд Індії наголошував на меті досягти до 2030 року позначки в 100 мільярдів доларів у двосторонній торгівлі з Москвою.

За даними The Economic Times, нині на Росію припадає близько 40 відсотків індійського імпорту нафти, тоді як до початку повномасштабної війни РФ проти України цей показник становив лише 0,2 відсотка.

Нагадаємо, раніше Трамп пригрозив Індії запровадженням високих ставок ввізного мита, зокрема й через те, що Індія вважається одним із найбільших імпортерів російських енергоносіїв. Іншими важливими країнами-імпортерами російської нафти є Китай, Бразилія і Туреччина.