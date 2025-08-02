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У Росії четвертий великий автовиробник перейшов на 4-денний робочий тиждень через обвал продажів
23:37 01.08.2025 |
Лікінський автобусний завод (ЛіАЗ) у Росії з липня перейшов на чотириденний робочий тиждень унаслідок різкого падіння попиту на автобуси.
Про це йдеться в заяві підприємства, передає The Moscow Times.
Таким чином, ЛіАЗ став уже четвертим великим автовиробником у Росії, який скоротив робочий тиждень на тлі кризи в галузі.
"ЛіАЗ із липня перейшов на 4-денний режим роботи. Це вимушений захід, викликаний падінням ринку автобусів на 60% внаслідок скорочення обсягів закупівель нового транспорту в регіонах", - сказано в повідомленні компанії.
За таких умов, як пояснили на підприємстві, перехід на скорочений графік дозволяє підлаштувати виробництво під поточні реалії та зберегти зайнятість персоналу.
При цьому весь соціальний пакет для працівників збережено: йдеться про пільгові путівки на відпочинок, дотації на харчування, часткову компенсацію плати за дитячі садки, матеріальну підтримку у важких ситуаціях та інші заході.
Рішення про графік прийматиметься щомісяця залежно від динаміки замовлень на громадський транспорт. У разі покращення ситуації ЛіАЗ планує повернутися до звичайного п'ятиденного режиму.
Як повідомлялося, найбільший російський виробник вантажного транспорту "КамАЗ" із 1 серпня переводить частину підрозділів на чотириденний робочий графік. Компанія пояснює крок "критичним обвалом" ринку техніки вантажопідйомністю понад 14 тонн, де за підсумками першого півріччя продажі просіли майже на 60%.
До того перехід на чотириденку щонайменше до кінця серпня підтвердив ГАЗ, скаржачись на падіння продажів на 40% у середньотоннажному сегменті авторинку та 60% падіння попиту на автобуси.
22 липня про аналогічне рішення повідомив "АвтоВАЗ", який прогнозує зниження російського ринку легкових авто на 25% - до 1,1 млн штук.
Окрм того, найбільший російський виробник автобусів малого та середнього класу - Павлівський автобусний завод (ПАЗ) - призупинив випуск продукції щонайменше до 4 серпня через різке скорочення продажів.
За даними російського агентства "Автостат", загалом у січні-червні 2025 року у Росії продано 601,8 тисячі транспортних засобів (легкові, вантажівки та автобуси), що на 28% менше, ніж торік. Аналітики Асоціації європейського бізнесу чекають, що тенденція збережеться й на кінець року падіння складе близько чверті від торішніх обсягів.
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