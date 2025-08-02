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В Австрії заморозили зарплати топпосадовцям
23:33 01.08.2025 |
Австрійський уряд домовився про нульове зростання зарплат найвищих посадовців країни, зробивши крок до унормування цього питання на федеральному на земельному рівнях.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АРА.
Лідери трьох партій коаліції Австрії оголосили про чергове замороження зарплат у спільній заяві у пʼятницю.
Замороження торкнеться федерального президента, членів уряду і державних секретарів, очільника Рахункової палати і депутатів, включно зі спікерами.
Такий крок покликаний унормувати питання підвищення зарплат держслужбовців в Австрії, яка розраховується по-різному на федеральному рівні та на рівні земель.
Ще минулого року австрі йська Рахункова палата критикувала ситуацію, що склалась, назвавши її далекою від ідеї прозорої та справедливої структури зарплат посадовців.
Уряд Австрії закликав владу земель наслідувати його приклад і також заморозити підвищення зарплат, поки восени 2025 року не буде ухвалене законодавство про їхню індексацію.
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