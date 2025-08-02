У Німеччині вдруге за два дні знайшли бомбу на залізниці

На залізничній лінії між Дюссельдорфом і Дуйсбургом на заході Німеччини зафіксовано другу спробу підпалу кабельного каналу. Про це у п'ятницю, 1 серпня, повідомила поліція Дюссельдорфа.

Першу спробу підпалу виявили в районі Калькум на півночі Дюссельдорфа 31 липня. За даними агентства dpa, запальний пристрій заклали в кабельному тунелі. Машиніст поїзда побачив дим у тунелі та підняв тривогу.

Друга бомба, як повідомляє поліція, була закладена в іншому північному районі міста - Ангермунд. dpa пише, що загоряння виявили під час огляду залізничної колії приблизно за два кілометри від першого. Ймовірно, друга бомба також здетонувала 31 липня.

Другий заряд був тієї ж конструкції, що й перший, тому поліція розглядатиме обидва випадки як один злочин.

Інцидент також завдав шкоди залізничній інфраструктурі та спричинив перерву в русі на ділянці.

Відповідальність за диверсію взяли на себе ультраліві

31 липня на онлайн-платформі лівого спрямування Indymedia було оприлюднене звернення, в якому відповідальність взяла на себе "команда Angry Birds". У заяві йдеться, що вона таким чином "виступила проти сучасної економічної системи, атакувавши важливу для промисловості магістраль".

Компетентні органи перевіряють достовірність цього повідомлення. 1 серпня нових повідомлень не було.