Найбільший НПЗ Індії почав купувати американську нафту – Bloomberg

Державна Indian Oil, найбільша нафтова компанія Індії, що управляє 10 із 20 НПЗ країни, купила щонайменше 5 млн барелів американської нафти. Про це з посиланням на трейдерів повідомило агентство Bloomberg.

Цього тижня Indian Oil проводила кілька тендерів на закупівлю сирої нафти поспіль, що, за словами трейдерів, було незвично для компанії та вказувало на високий попит на нафту. Закупівлі були великими та передбачали відносно швидке постачання.

Раніше вона закупила 4 млн барелів західноафриканської нафти, а також 2 млн барелів сорту Murban з ОАЕ.

"Ми розцінюємо зростання купівельної активності з боку Індії як ознаку диверсифікації постачань, спрямованої на зниження залежності від російських", - заявила керівниця відділу глобальних постачань сирої нафти в консалтинговій компанії Energy Aspects Лівія Галлараті.

Раніше цього тижня уряд Індії доручив державним переробникам подати плани закупівлі неросійської нафти.

Індійські нафтопереробні заводи опинилися в центрі уваги протягом останніх двох тижнів після того, як Європейський Союз і США розкритикували їх за купівлю російської нафти.

Президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував запровадити 100% мита для покупців нафти з РФ. Цього тижня він заявив, що Індія заплатить додаткові штрафи за те, що продовжує купувати російську нафту, "коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні".

"Фізичні гравці навряд чи ризикуватимуть, купуючи російські барелі, особливо за поточних високих цін, навіть якщо зберігається скептицизм щодо того, чи виконає президент США Дональд Трамп ці погрози", - зауважила Галлараті.