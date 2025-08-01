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АНАЛІТИКА

У Франції – рекордна кількість пенсіонерів

 

Кількість одержувачів пенсії у Франції станом на кінець 2023 року становила рекордні 17,2 мільйона.

Про це свідчать дані Інституту статистики та статистичних досліджень Франції (INSEE), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За даними INSEE, кількість пенсіонерів у Франції досягла 17,2 мільйона людей на кінець 2023 року - на 1,3% більше, ніж роком раніше.

Хоча зростання числа французьких пенсіонерів сповільнилось, вони все одно становлять усе більшу частку населення, зауважують в Інституті статистики Франції.

Більшість французьких пенсіонерів (53%) - жінки, а середній вік виходу на пенсію становив 62 роки та 9 місяців - на два роки та три місяці більше, ніж у 2010 році.

Ще минулого року повідомлялось, що народжуваність у Франції впала до мінімуму з часів Другої світової війни.

Також повідомлялось, що у травні 2025 року у Франції вперше з часів Другої світової війни зафіксували демографічний спад - перевищення смертності за останній рік над народжуваністю.
Ключові теги: Франція
 

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