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Трамп поставив фармацевтам ультиматум: знижуйте ціни або зіштовхніться із санкціями
17:39 01.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп надіслав листи до керівників 17 великих фармацевтичних компаній, в яких пояснив, що вони повинні знижувати ціни на рецептурні ліки в США, щоб вони відповідали рівню цін за кордоном.
Про це повідомляє агентство Reuters.
У травні Трамп підписав масштабний указ, в якому вимагав від виробників ліків знижувати ціни в США до рівня, що існує в інших країнах, зазначаючи, що у разі невиконання цієї вимоги уряд може скористатися санкціями для зниження цін або вжити інших заходів, таких як імпорт дешевших ліків з-за кордону.
Трамп надіслав листи до генеральних директорів Eli Lilly, Sanofi, Regeneron, Merck & Co, Johnson & Johnson та AstraZeneca.
"Більшість пропозицій, які моя адміністрація отримала для 'вирішення' цієї критичної проблеми, обіцяли більше того ж самого: перекладання вини та вимоги змін у політиці, що призведуть до мільярдних виплат індустрії", - написав Трамп у листах, копії яких були опубліковані на його акаунті в Truth Social.
Акції Pfizer, Eli Lilly та Gilead Sciences знизилися на 2% кожна, а індекс NYSE Arca Pharmaceutical впав на 3% у четвер.
Трамп закликав фармацевтичні компанії надавати так звані ціни найвигіднішої нації кожному пацієнту, що бере участь у програмі медичного страхування Medicaid для малозабезпечених, і гарантувати такі ціни для нових ліків.
Трамп також заявив, що компанії повинні повернути надлишкові доходи з-за кордону від підвищення цін в інших країнах, щоб компенсувати нижчі ціни в США, американським пацієнтам та платникам податків через угоду з урядом.
Він вимагає, щоб фармацевти гарантували, що вони не будуть пропонувати іншим розвиненим країнам кращі ціни, ніж ті, що пропонуються США.
Трамп дав компаніям час до 29 вересня, щоб відповісти з обов'язковими зобов'язаннями щодо цих умов.
"Якщо ви відмовитеся діяти, ми застосуємо всі засоби в нашому арсеналі, щоб захистити американців від зловживань у ціноутворенні на ліки", - попередив він.
Аналітики, лобісти та експерти з ціноутворення в фармацевтичній галузі зазначили, що навряд чи фармацевтичні компанії погодяться з вимогою Трампа щодо зниження цін в США.
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