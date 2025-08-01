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АНАЛІТИКА

Chevron постачатиме нафту Венесуелі на нових умовах

 

Американська Chevron погодила з венесуельською державною компанією PDVSA нові умови співпраці: компанія передаватиме частину видобутку нафти уряду країни замість сплати податків і роялті грошима. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з деталями угоди.

Новий формат співпраці став можливим після отримання Chevron ліцензії США на відновлення діяльності в країні. Він передбачає, що частка продукції передаватиметься державі як компенсація - за аналогією до домовленостей, яких досягли й інші іноземні гравці на венесуельському ринку.

Зі слів співрозмовників агентства, американські посадовці намагалися не допустити грошових розрахунків з урядом Ніколаса Мадуро, аби уникнути прямих фінансових потоків до режиму. Однак постачання нафти уряду фактично відкриває можливість для його прибутку - шляхом перепродажу сировини.

Поки невідомо, чи зможе офіційний Каракас експортувати цю нафту до США або на інші ринки.

У самій Chevron заявили, що діють «винятково у межах чинного законодавства США й санкційного режиму». Представник Держдепу, своєю чергою, наголосив, що Вашингтон не дозволить режиму Мадуро отримувати прибутки від продажу нафти. Міністерство інформації Венесуели коментувати ситуацію відмовилось.

Chevron працює у Венесуелі понад сто років і залишається єдиною великою американською нафтокомпанією, яка не пішла з країни. Наприкінці травня ліцензія компанії на видобуток закінчилась, проте нещодавно її було поновлено.

За даними Rapidan Energy Group, оновлення співпраці з Chevron дозволить Венесуелі утримувати рівень видобутку нафти на рівні близько 900 тис. барелів на добу (б/д), а за сприятливих умов - підняти його до 1 млн б/д до кінця 2025 року. До цього очікувалось, що видобуток впаде до 600 тис. б/д.

Зараз майже вся венесуельська нафта постачається до Китаю. Раніше США погрожували ввести мита для покупців венесуельської нафти, однак наразі ці заходи не було реалізовано.
За матеріалами: EnKorr
 

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