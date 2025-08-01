В Австралії оцінили збитки від шпигунства за минулий фінансовий рік у $8 мільярдів

У минулому фінансовому році економіка Австралії внаслідок шпигунства зазнала збитків у щонайменше 12,5 мільярда австралійських доларів (8 млрд доларів США).

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Керівник національної розвідки Майк Берджесс заявив, що його група у співпраці з Австралійським інститутом кримінології підготувала перший публічний аналіз такого роду у світі.

«За оцінками інституту, іноземні кібершпигуни вкрали майже на 2 мільярди австралійських доларів комерційної таємниці та інтелектуальної власності в австралійських компаній та підприємств у 2023-24 роках», - сказав Берджесс.

За його словами, зокрема, злам комп'ютерної мережі великого австралійського експортера дав іноземній державі значну перевагу в подальших переговорах щодо контракту, це «коштувало Австралії сотень мільйонів доларів».

Берджесс зазначив, що зі зростанням глобального протекціонізму отримання переваги в переговорах щодо контракту на державному чи корпоративному рівні стає все більш прибутковим.

Іноземні розвідувальні служби, за його словами, виявляють «дуже нездоровий інтерес» до AUKUS та пов'язаних з ним можливостей.

За його словами, під час підготовки звіту аналітики обрали консервативний підхід, моделюючи лише ті витрати, які можна підтвердити та розрахувати, тож розмір збитків унаслідок шпигунства може бути більшим, ніж 12,5 млрд австралійських доларів.

«Це означає, що багато найсерйозніших, значних та каскадних втрат через шпигунство не враховані. Потенційна втрата стратегічної переваги, можливості прийняття суверенних рішень та бойових можливостей має величезну цінність, яка не вимірюється в доларах», - резюмував Берджесс.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Австралії підписав договір з Великою Британією в межах пакту AUKUS про посилення впродовж наступних 50 років співпраці в галузі будівництва атомних підводних човнів.

В лютому минулого року Національна розвідка Австралії викрила шпигунську групу "Команда А".