Фінансові новини
- |
- 01.08.25
- |
- 15:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Австралії оцінили збитки від шпигунства за минулий фінансовий рік у $8 мільярдів
14:37 01.08.2025 |
У минулому фінансовому році економіка Австралії внаслідок шпигунства зазнала збитків у щонайменше 12,5 мільярда австралійських доларів (8 млрд доларів США).
Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.
Керівник національної розвідки Майк Берджесс заявив, що його група у співпраці з Австралійським інститутом кримінології підготувала перший публічний аналіз такого роду у світі.
«За оцінками інституту, іноземні кібершпигуни вкрали майже на 2 мільярди австралійських доларів комерційної таємниці та інтелектуальної власності в австралійських компаній та підприємств у 2023-24 роках», - сказав Берджесс.
За його словами, зокрема, злам комп'ютерної мережі великого австралійського експортера дав іноземній державі значну перевагу в подальших переговорах щодо контракту, це «коштувало Австралії сотень мільйонів доларів».
Берджесс зазначив, що зі зростанням глобального протекціонізму отримання переваги в переговорах щодо контракту на державному чи корпоративному рівні стає все більш прибутковим.
Іноземні розвідувальні служби, за його словами, виявляють «дуже нездоровий інтерес» до AUKUS та пов'язаних з ним можливостей.
За його словами, під час підготовки звіту аналітики обрали консервативний підхід, моделюючи лише ті витрати, які можна підтвердити та розрахувати, тож розмір збитків унаслідок шпигунства може бути більшим, ніж 12,5 млрд австралійських доларів.
«Це означає, що багато найсерйозніших, значних та каскадних втрат через шпигунство не враховані. Потенційна втрата стратегічної переваги, можливості прийняття суверенних рішень та бойових можливостей має величезну цінність, яка не вимірюється в доларах», - резюмував Берджесс.
Як повідомляв Укрінформ, уряд Австралії підписав договір з Великою Британією в межах пакту AUKUS про посилення впродовж наступних 50 років співпраці в галузі будівництва атомних підводних човнів.
В лютому минулого року Національна розвідка Австралії викрила шпигунську групу "Команда А".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Свириденко домовилася з Цивінським про проходження поліграфа перед призначенням на директора БЕБ
|У Сенаті США пропонують законопроєкт про нову допомогу Україні на десятки мільярдів
|«Наїлись фекалій». Верховна Рада відновила незалежність НАБУ і САП
|Цивінський: СБУ офіційно підтвердила відсутність підстав для мого непризначення в БЕБ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Chevron постачатиме нафту Венесуелі на нових умовах
|Пентагон замовив у Raytheon ракети AMRAAM, у списку отримувачів – Україна
|В Австралії оцінили збитки від шпигунства за минулий фінансовий рік у $8 мільярдів
|Танкери з російською нафтою простоюють біля узбережжя Індії
|Німеччина днями розпочне передачу Україні двох ЗРК Patriot
|SEC запустила Project Crypto для реформи ринку цифрових активів у США
|Енергетичний імпорт ЄС зі США визначатиме ринок, міркувати про обсяги та ціни передчасно - ЄК
Бізнес
|Skechers представив кросівки з відсіком для AirTag: тепер можна "прив'язати" дитину до взуття
|Toyota почне виробництво електромобілів у Європі з 2028 року
|Microsoft увійшла до «клубу $4 трлн», обігнавши Apple
|Швейцарія обговорює з Rheinmetall створення заводу з виробництва мікрочіпів за $250 млн
|Tesla підписала контракт на $4,3 млрд з LG для постачання батарей
|В Google Фото тестується нова функція редагування з допомогою ШІ
|YouTube почне автоматично визначати акаунти підлітків за допомогою ШІ