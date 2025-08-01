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Танкери з російською нафтою простоюють біля узбережжя Індії
14:23 01.08.2025 |
Щонайменше чотири танкери з російською нафтою очікують на розвантаження біля західного узбережжя Індії на тлі посиленого тиску з боку США та ЄС. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані відстеження руху суден.
Зокрема судна Achilles і Elyte наразі стоять на якорі поблизу порту «Джамнагар». Вони прибули з вантажем нафти Urals, завантаженої наприкінці червня в портах «приморськ» і «усть-луга». Обидва танкери перебувають під санкціями ЄС і Великої Британії, а розвантаження було заплановано в Сіцці на 2-3 серпня. Цей порт обслуговує нафтопереробні заводи (НПЗ) Reliance Industries і Bharat Petroleum.
Ще два судна - Destan і Horae - також очікують на розвантаження. Destan, який також потрапив під санкції, має прибути в Сікку найближчим часом. Натомість кінцева точка доставлення Horae наразі невідома, а саме судно не підпадає під жодні західні обмеження.
Індія, на яку припадає понад третину всього експорту російської нафти, опинилася в центрі уваги після нового пакета санкцій ЄС у липні. Додатковий тиск спричинила заява адміністрації Дональда Трампа про можливість запровадження мит на індійський імпорт через закупівлю російської сировини. У відповідь Нью-Делі доручив нафтопереробникам підготувати плани з диверсифікації постачання.
Кожен із чотирьох танкерів належить до типу Aframax і має місткість близько 700 тис. барелів. Їхні подальші дії, зважаючи на зростаючий геополітичний тиск, залишаються невизначеними.
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