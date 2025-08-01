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Енергетичний імпорт ЄС зі США визначатиме ринок, міркувати про обсяги та ціни передчасно - ЄК
12:26 01.08.2025 |
Обсяги і вартість закупівель ЄС з енергетичного розділу торговельної угоди зі США визначатимуться ринком, а не Єврокомісією, і не на три роки вперед, заявили в ЄК і закликали журналістів не зациклюватися на оголошених раніше загальних цифрах.
"(...) Інвестиції поки що не враховані в цих розрахунках (витрат ЄС за розділом енергетики торговельної угоди - ІФ). Я б воліла дочекатися доопрацьованої угоди і тоді розглядати деталі того, що буде включено. І після ми будемо дивитися, як ринки стануть визначати ціну, а потім обсяги", - сказала в четвер на брифінгу в Брюсселі офіційна представниця ЄК Анна-Кайса Ітконен.
Відповідаючи на уточнювальні запитання щодо закупівель газу зі США, речниця нагадала, що ЄС із 2017 року нарощував обсяги імпорту американського СПГ. Відповідна угода була вже за першого президентського терміну Дональда Трампа, і відтоді поставки зростали за одночасних інвестицій в інфраструктуру.
"І практично неправильно заявляти, що ці (оголошені за угодою - ІФ) цифри означають закупівлі СПГ на $250 млрд на рік. Це спотворена інтерпретація даних цифр. СПГ є тільки частиною, і його закупівлі відповідатимуть потребам. Йдеться про дуже гнучкий ринок. І на ньому наступного року будуть нові гравці", - пояснила Ітконен.
В опублікованій 29 липня Єврокомісією довідці з поясненнями до політичної угоди про торгівлю зі США йдеться: "ЄС має намір закупити американський скраплений природний газ, нафту і продукти атомної енергетики з очікуваним обсягом поставок у $750 млрд протягом наступних трьох років. Це сприятиме заміщенню російського газу і нафти на ринку ЄС".
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