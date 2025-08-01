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АНАЛІТИКА

Промисловість Росії показала найшвидші темпи падіння з березня 2022 року

 

Ділова активність у російському промисловому секторі в липні 2025 року скоротилася найшвидшими темпами за останні понад три роки. Про це свідчать дані S&P Global, пише Reuters.

Індекс ділової активності (PMI) у промисловості РФ знизився з 47,5 пунктів у червні до 47,0 у липні, що свідчить про спад виробництва.

За даними S&P Global, падіння спричинене слабким попитом і фінансовими труднощами клієнтів, що вдарило по обсягах виробництва й нових замовленнях.

Виробники скаржаться на проблеми з отриманням фінансування та платежів. Нові замовлення всередині країни скорочуються вже вчетверте за останні п'ять місяців, а темпи падіння стали найвищими з березня 2022 року.

Водночас експортні замовлення трохи зросли вперше за п'ять місяців, що аналітики пов'язують із підвищенням попиту на наявних ринках.

Хоча впевненість бізнесу залишається позитивною, вона впала до найнижчого рівня з серпня 2022 року. На настрої впливає економічна невизначеність і зниження купівельної спроможності клієнтів.

Російська промисловість після початку повномасштабного вторгнення в Україну частково трималася користуючись з масштабного виробництва зброї та військової техніки.

Однак за останній рік темпи зростання уповільнилися, а високі відсоткові ставки й дорогі кредити посилюють кризу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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