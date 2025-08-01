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ОПЕК+ із серпня мають можливість наростити видобуток нафти на 502 тис. б/д
10:10 01.08.2025 |
Країни ОПЕК+ у серпні мають можливість збільшити видобуток нафти на 502 тис. барелів на добу з урахуванням уже оголошених компенсацій раніше недоскорочених обсягів - до 37,028 млн барелів на добу (б/д), свідчать розрахунки агентства "Інтерфакс-Україна".
Раніше вісім учасників альянсу, які добровільно обмежили у 2023 році видобуток нафти на 2,2 млн б/д, затвердили рішення із серпня збільшити видобуток сумарно ще на 548 тис. б/д.
Однак, як і раніше, тільки два учасники ОПЕК+ - Саудівська Аравія та Алжир - зможуть видобувати на рівні встановлених квот - у серпні 9,756 млн б/д і 948 тис. б/д відповідно.
Решта шість учасників "вісімки" будуть змушені скоротити свої плани на певний обсяг компенсацій, розрахований залежно від ступеня допущених ними перевищень нафтовиробництва у попередні місяці.
Згідно з актуальними квотами й останніми графіками компенсацій, план видобутку нафти в Росії в серпні становить 9,181 млн б/д порівняно з квотою в 9,103 млн б/д у липні, Саудівська Аравія може збільшити видобуток на 222 тис. б/д.
Утім, низка країн продовжують видобувати понад встановлені квоти. Найбільше порушує ліміти Казахстан - у червні країна перевищувала квоти з урахуванням компенсації на 480 тис. б/д. Але за рахунок того, що низка країн не можуть дотягнути до встановленої квоти (Мексика, Азербайджан, Малайзія), загальний видобуток виявляється навіть трохи меншим за план - на 11 тис. б/д у червні.
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