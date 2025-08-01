Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ОПЕК+ із серпня мають можливість наростити видобуток нафти на 502 тис. б/д

 

Країни ОПЕК+ у серпні мають можливість збільшити видобуток нафти на 502 тис. барелів на добу з урахуванням уже оголошених компенсацій раніше недоскорочених обсягів - до 37,028 млн барелів на добу (б/д), свідчать розрахунки агентства "Інтерфакс-Україна".

Раніше вісім учасників альянсу, які добровільно обмежили у 2023 році видобуток нафти на 2,2 млн б/д, затвердили рішення із серпня збільшити видобуток сумарно ще на 548 тис. б/д.

Однак, як і раніше, тільки два учасники ОПЕК+ - Саудівська Аравія та Алжир - зможуть видобувати на рівні встановлених квот - у серпні 9,756 млн б/д і 948 тис. б/д відповідно.

Решта шість учасників "вісімки" будуть змушені скоротити свої плани на певний обсяг компенсацій, розрахований залежно від ступеня допущених ними перевищень нафтовиробництва у попередні місяці.

Згідно з актуальними квотами й останніми графіками компенсацій, план видобутку нафти в Росії в серпні становить 9,181 млн б/д порівняно з квотою в 9,103 млн б/д у липні, Саудівська Аравія може збільшити видобуток на 222 тис. б/д.

Утім, низка країн продовжують видобувати понад встановлені квоти. Найбільше порушує ліміти Казахстан - у червні країна перевищувала квоти з урахуванням компенсації на 480 тис. б/д. Але за рахунок того, що низка країн не можуть дотягнути до встановленої квоти (Мексика, Азербайджан, Малайзія), загальний видобуток виявляється навіть трохи меншим за план - на 11 тис. б/д у червні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7132
  0,0530
 0,13
EUR
 1
 47,7491
  0,3990
 0,83

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3530  0,00 0,00 41,8978  0,01 0,03
EUR 47,4385  0,10 0,21 48,1574  0,15 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7750  0,05 0,13 41,7850  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес