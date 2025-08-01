Казахстан планує збільшити поставки нафти в обхід Росії

Казахстан розглядає можливості для збільшення об'ємів постачання своєї нафти в обхід Росії через трубопровід Баку-Тбілісі-Джейхан (BTC).

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на профільне видання Pipeline Technology Journal.

"Казахстан і Туреччина вивчають можливості збільшення експорту казахстанської нафти через трубопровід Баку-Тбілісі-Джейхан (BTC)", - йдеться в повідомленні.

Питання збільшення поставок нафти розглядалося під час зустрічі президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва та турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана в Анкарі у вівторок.

"У ході зустрічі йшлося про шляхи транспортування більшої кількості казахстанської нафти на світові ринки через нашу країну", - повідомив за результатами зустрічі, без вказання деталей, президент Реджеп Тайїп Ердоган, передає директорат з комунікацій його адміністрації.

Зазначається, що нарощування експорту казахстанської нафти через трубопровід Баку-Тбілісі-Джейхан сигналізує про спроби диверсифікації енергетичних маршрутів Казахстану.

За даними держстат Казахстану, у першій половині 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року на 12% зріс експорт нафти через трубопровід BTC, який досягнув 785 тисяч тонн (приблизно 34 тис. барелів на добу). Нафта транспортується танкерами через Каспійське море з казахстанського порту Актау до азербайджанського Баку, перш ніж потрапити до трубопроводу BTC.

"Однак збільшення цих обсягів вимагатиме модернізації порту Актау та приведення казахстанської сирої нафти до відповідності певним стандартам якості для трубопроводу", - зазначає видання Pipeline Technology Journal.

Казахстан вивчає варіанти обходу російських портів, через які наразі здійснюється більшість його поставок нафти на міжнародні ринки.

"Експорт Казахстану в обхід Росії становив лише 5,9% від загального обсягу експорту країни в 32,6 мільйона тонн за перші шість місяців 2025 року, і ця частка залишається незмінною з 2024 року", - йдеться у матеріалі.

У 2022 році президент Токаєв виступав за збільшення експорту нафти в обхід Росії, що призвело до угоди між казахстанською компанією «Казмунайгаз» та азербайджанською SOCAR про транспортування 1,5 мільйона тонн нафти щорічно з нафтового родовища Тенгіз до BTC.

План розвитку країни до 2029 року включає розгляд будівництва Транскаспійського нафтопроводу та морських терміналів як на казахстанському, так і азербайджанському узбережжі Каспійського моря.

Азербайджанське інформаційне агенство Trend зазначає, у 2025 році Казахстан планує збільшення тарнзиту нафти через "Баку-Тбілісі-Джейхан" до 1,7 млн т.

Турецька сторона не повідомляє про деталі перемовин та досягнутих домовленостей по цьому питанню.