США ввели нові мита для близько 40 країн

Президент США Дональд Трамп запровадив нові взаємно погоджені митні ставки, які будуть застосовані до імпорту низки країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Трампа, деякі країни вже погодилися або перебувають на фінальній стадії переговорів щодо торговельних та безпекових зобов'язань зі Штатами. Однак є держави, які або не брали участі в перемовинах, або запропонували умови, що не відповідають необхідним вимогам для подолання торговельного дисбалансу.

Оголошені кориговані тарифні ставки виглядають наступним чином:

* Ангола: 32% до 15%

* Бангладеш: 37% до 20%

* Боснія і Герцеговина: 35% до 30%

* Ботсвана: 37% до 15%

* Бруней: 24% до 25%

* Камбоджа: 49% до 19%

* Камерун: 11% до 15%

* Чад: 13% до 15%

* Кот-д'Івуар: 21% до 15%

* Демократична Республіка Конго: 11% до 15%

* Екваторіальна Гвінея: 13% до 15%

* Європейський Союз: 20% до 15% (для більшості товарів)

* Фолклендські острови: 41% до 10%

* Фіджі: 32% до 15%

* Гайана: 38% до 15%

* Індія: 26% до 25%

* Індонезія: 32% до 19%

* Ірак: 39% до 35%

* Ізраїль: 17% до 15%

* Японія: 24% до 15%

* Йорданія: 20% до 15%

* Казахстан: 27% до 25%

* Лаос: 48% до 40%

* Лесото: 50% до 15%

* Лівія: 31% до 30%

* Ліхтенштейн: 37% до 15%

* Мадагаскар: 47% до 15%

* Малаві: 17% до 15%

* Малайзія: 24% до 19%

* Маврикій: 40% до 15%

* Молдова: 31% до 25%

* Мозамбік: 16% до 15%

* М'янма: 44% до 40%

* Намібія: 21% до 15%

* Науру: 30% до 15%

* Нігерія: 14% до 15%

* Північна Македонія: 33% до 15%

* Пакистан: 29% до 19%

* Філіппіни: 17% до 19%

* Сербія: 37% до 35%

* Південна Корея: 30% до 15%

* Шрі-Ланка: 44% до 20%

* Швейцарія: 31% до 39%

* Тайвань: 32% до 20%

* Таїланд: 36% до 19%

* Туніс: 28% до 25%

* Вануату: 22% до 15%

* В'єтнам: 46% до 20%

* Замбія: 17% до 15%

* Зімбабве: 18% до 15%

Додатково визначено дві ключові ставки для решти країн

Мито у розмірі 10% застосується до держав із профіцитом торговельного балансу - тобто до тих, до яких США експортують більше товарів, ніж імпортують. А ставка у 15% передбачена для країн із торговельним дефіцитом у відносинах зі Сполученими Штатами.

Нові митні правила поширюватимуться на продукцію з близько 40 країн. Для частини з них митні ставки знизяться порівняно з тими, що діяли з квітня, тоді як для інших вони, навпаки, зростуть.

Також понад десять держав зіткнуться з митами понад 15% через чинні торговельні угоди з США.