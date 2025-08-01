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АНАЛІТИКА

США ввели нові мита для близько 40 країн

 

Президент США Дональд Трамп запровадив нові взаємно погоджені митні ставки, які будуть застосовані до імпорту низки країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Трампа, деякі країни вже погодилися або перебувають на фінальній стадії переговорів щодо торговельних та безпекових зобов'язань зі Штатами. Однак є держави, які або не брали участі в перемовинах, або запропонували умови, що не відповідають необхідним вимогам для подолання торговельного дисбалансу.

Оголошені кориговані тарифні ставки виглядають наступним чином:

* Ангола: 32% до 15%
* Бангладеш: 37% до 20%
* Боснія і Герцеговина: 35% до 30%
* Ботсвана: 37% до 15%
* Бруней: 24% до 25%
* Камбоджа: 49% до 19%
* Камерун: 11% до 15%
* Чад: 13% до 15%
* Кот-д'Івуар: 21% до 15%
* Демократична Республіка Конго: 11% до 15%
* Екваторіальна Гвінея: 13% до 15%
* Європейський Союз: 20% до 15% (для більшості товарів)
* Фолклендські острови: 41% до 10%
* Фіджі: 32% до 15%
* Гайана: 38% до 15%
* Індія: 26% до 25%
* Індонезія: 32% до 19%
* Ірак: 39% до 35%
* Ізраїль: 17% до 15%
* Японія: 24% до 15%
* Йорданія: 20% до 15%
* Казахстан: 27% до 25%
* Лаос: 48% до 40%
* Лесото: 50% до 15%
* Лівія: 31% до 30%
* Ліхтенштейн: 37% до 15%
* Мадагаскар: 47% до 15%
* Малаві: 17% до 15%
* Малайзія: 24% до 19%
* Маврикій: 40% до 15%
* Молдова: 31% до 25%
* Мозамбік: 16% до 15%
* М'янма: 44% до 40%
* Намібія: 21% до 15%
* Науру: 30% до 15%
* Нігерія: 14% до 15%
* Північна Македонія: 33% до 15%
* Пакистан: 29% до 19%
* Філіппіни: 17% до 19%
* Сербія: 37% до 35%
* Південна Корея: 30% до 15%
* Шрі-Ланка: 44% до 20%
* Швейцарія: 31% до 39%
* Тайвань: 32% до 20%
* Таїланд: 36% до 19%
* Туніс: 28% до 25%
* Вануату: 22% до 15%
* В'єтнам: 46% до 20%
* Замбія: 17% до 15%
* Зімбабве: 18% до 15%

Додатково визначено дві ключові ставки для решти країн

Мито у розмірі 10% застосується до держав із профіцитом торговельного балансу - тобто до тих, до яких США експортують більше товарів, ніж імпортують. А ставка у 15% передбачена для країн із торговельним дефіцитом у відносинах зі Сполученими Штатами.

Нові митні правила поширюватимуться на продукцію з близько 40 країн. Для частини з них митні ставки знизяться порівняно з тими, що діяли з квітня, тоді як для інших вони, навпаки, зростуть.

Також понад десять держав зіткнуться з митами понад 15% через чинні торговельні угоди з США.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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