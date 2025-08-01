Трамп розпорядився підвищити митні тарифи на імпорт з Канади до 35% — Білий дім

Президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення мит на імпорт товарів з Канади з 25% до 35% у рамках боротьби з потоком нелегальних наркотиків через північний кордон, нові тарифи набувають чинності з 1 серпня 2025 року, повідомляється на офіційному веб-порталі Білого дому.

За даними адміністрації, рішення ухвалене на тлі "постійної нездатності Канади заарештовувати наркоторговців, вилучати нелегальні наркотики або координувати свої дії з правоохоронними органами США".

"Подальші дії президента є необхідними і доречними для захисту життів американців, а також національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки", - йдеться в заяві.

У Білому домі нагадали, що Трамп оголосив надзвичайний стан відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) у відповідь на кризу, спричинену фентанілом та іншими нелегальними наркотиками.

Пільговий режим для товарів, що підпадають під дію Угоди США-Мексика-Канада (USMCA), зберігається. Водночас товари, що перевантажуються з метою уникнення нового тарифу, обкладатимуться окремим митом на перевалку у розмірі 40%.

Зазначається, що лише цього фінансового року на північному кордоні США вилучено фентанілу більше, ніж за попередні три роки разом узяті.