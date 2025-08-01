Трамп назвав «огидними» дії росії та попередив про можливі санкції проти рф

Президент США Дональд Трамп назвав «огидними» російські удари по Україні та заявив, що планує запровадити санкції проти рф.

Про це він розповів журналістам 31 липня.

«Те, що робить росія, - огидно... Я думаю, те, що робить росія, - це дуже сумно. Багато росіян гине, українці гинуть», - сказав Трамп, коментуючи масований обстріл Києва в ніч проти 31 липня.

Він зазначив, що має намір запровадити санкції проти рф, однак додав, що не впевнений, чи санкції турбують росію.

«Ми плануємо запровадити санкції. Не знаю, чи санкції його (главу рф володимира путіна - ред.) турбують. Вони знають про санкції. Я знаю більше за всіх про санкції та тарифи. Не знаю, чи це матиме ефект, але ми це зробимо», - додав американський президент.

Крім того, він анонсував візит свого спецпредставника на Близькому Сході Стіва Віткоффа до росії.

«Так, він їде до Ізраїлю, а потім до росії, вірите чи ні», - сказав Дональд Трамп.

Що передувало?

Ще у квітні Трамп заявляв, що глава рф володимир путін навмисно затягує час у питанні припинення вогню з Україною, тому він планує «агресивні» санкції проти москви, які можуть зачепити її «тіньовий флот».

14 липня Трамп знову пригрозив росії «дуже суворими тарифами», якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди. А 28 липня він сказав, що «немає причин чекати цих 50 днів», і вже наступного дня він оголосив, що росія має 10 днів для завершення війни в Україні. За його словами, відлік почався 29 липня.