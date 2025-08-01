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Трамп повідомив про візит Віткоффа до Росії
09:13 01.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф вирушить з візитом до Росії.
Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив американський президент, Віткофф поїде до Росії по завершенню візиту до Ізраїлю.
"Він (Віткофф. - Ред.) їде до Росії, вірте чи ні", - сказав Трамп, коли його запитали про поточну поїздку Віткоффа на Близький Схід.
Як відомо, раніше цього тижня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.
Заступник голови російської Ради безпеки Дмитрій Медведєв на це заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум - це погроза і крок до війни" та уточнив, що не між Росією та Україною, а з "його власною країною".
У відповідь президент США заявив, що Медведєву варто "стежити за словами" і він заходить надто далеко.
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