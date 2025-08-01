У Росії майже половина будматеріалів виявилася фальсифікатом

Рада Федерації виявила безліч підробок на ринку російських будматеріалів. Так, фальсифіковано 45% кабелю, 22% цементу та 15% радіаторів.

Про це пише The Moscow Times.

Сенатори попросили російські Мінбуд та Мінпромторг посилити контроль за цією продукцією та прискорити ухвалення технічного регламенту Євразійського економічного союзу "Про безпеку будівельних матеріалів та виробів". Вони зазначили, що ситуація, що склалася, загрожує безпеці росіян через ризики обвалення конструкцій, проривів мереж водопостачання та пожеж від коротких замикань, а також впливає на довговічність і вартість ремонту будівель.

Сенатори вважають основною проблемою недосконалу систему сертифікації та недостатній контроль якості.

У листі з рекомендаціями йдеться, що багато виробників обходять обов'язкові процедури, і зрештою на ринок потрапляють матеріали, що не відповідають стандартам. При цьому споживачі та девелопери вводяться в оману та переплачують за таку продукцію, отримуючи неякісний ремонт чи будівлю, а сумлінні виробники не витримують конкуренції, втрачають ринок та скорочують персонал, зменшуючи податкові відрахування до бюджету.

У російському "Союзцементі" підтвердили, що фальсифікат займає високу частку ринку: виробники такого товару беруть невелику кількість справжнього цементу, домішують золи, шлаки або інші добавки в пропорціях, не встановлених ГОСТами.

У Мінпромторгу та Мінбуді РФ повідомили, що розглянуть поставлені сенаторами питання.

Тим часом учасники ринку вважають, що на зростання кількості підробок вплинули санкції, введені через розв'язану Росією повномасштабну війну проти України. Споживчий попит минулих років був орієнтований на закупівлю будматеріалів іноземних постачальників, проте геополітичні обставини переорієнтували ринок на російських виробників, не всі з яких перевірені гравці.

Раніше стало відомо, що на російських маркетплейсах у великій кількості почали з'являтися підроблені автомобільні запчастини закордонних та російських брендів, які пропонують продавці з Китаю.

Перед тим повідомлялося, що російська влада не може впоратися з потоком контрабанди та фальсифікату, незважаючи на масове запровадження маркування продукції. Цьому сприяють санкції, інфляція та так званий паралельний імпорт.