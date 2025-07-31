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Рубіо: США цього тижня контактували з представниками РФ щодо припинення війни, але прогресу немає
22:59 31.07.2025 |
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон цього тижня контактував з російськими високопосадовцями щодо припинення війни, але прогресу не видно.
«Ми продовжуємо взаємодіяти з російською стороною - на початку цього тижня, у понеділок чи вівторок. Ми також провели розмову з ними - не з Путіним, а з деякими з найвищих посадовців Путіна - у надії досягти певного порозуміння щодо шляху вперед, який би привів до миру, і ми не побачили жодного прогресу в цьому питанні», - сказав він в інтерв'ю Fox News Radio.
За його словами, у президента США є багато варіантів.
«Я маю на увазі, що у нього є варіанти, як усім відомо, запровадити вторинні санкції на продаж російської нафти, яка становить величезну частину їхніх доходів... Але найкращий шлях вперед - це припинити стрілянину та почати розмови. Але поки що з російського боку не було щирого інтересу до досягнення цієї мети», - додав Рубіо.
29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.
У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що слова президента США наближають його до війни з РФ.
«Трамп грає в ультиматум з Росією: 50 днів чи 10... Йому слід пам'ятати дві речі: 1. Росія - це не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум - це загроза і крок до війни. Не між Росією й Україною, а з його власною країною», - написав Медведєв у соцмережі X.
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