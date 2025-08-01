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Трамп відклав на 90 днів підвищення мит для Мексики
22:50 31.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп вирішив відкласти запровадження 30-відсоткових мит на імпорт із Мексики після телефонної розмови з мексиканською колегою Клаудією Шейнбаум.
Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.
За словами Трампа, він домовився з Шейнбаум продовжити переговори ще на 90 днів із наміром укласти торговельну угоду.
У цей період Мексика продовжуватиме сплачувати 25-відсотковий тариф на фентаніл та автомобілі, а також мита розміром 50% на сталь, алюміній та мідь.
Крім того, президент США додав, що Мексика погодилася скасувати свої «нетарифні торговельні бар'єри, яких було багато».
«Складність угоди з Мексикою дещо відрізняється від інших країн через проблеми та переваги [спільного] кордону», - пояснив Трамп.
Раніше президент США погрожував, що з 1 серпня запровадить мито розміром 30% на імпорт із Європейського Союзу та Мексики.
27 липня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн уклала угоду з Трампом, за якою США погодилися встановити 15-відсоткове мито на європейські товари. Водночас ЄС погодився інвестувати додаткові 600 мільярдів доларів коштів у США протягом наступних років.
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