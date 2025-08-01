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АНАЛІТИКА

Трамп відклав на 90 днів підвищення мит для Мексики

 

Президент США Дональд Трамп вирішив відкласти запровадження 30-відсоткових мит на імпорт із Мексики після телефонної розмови з мексиканською колегою Клаудією Шейнбаум.

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

За словами Трампа, він домовився з Шейнбаум продовжити переговори ще на 90 днів із наміром укласти торговельну угоду.

У цей період Мексика продовжуватиме сплачувати 25-відсотковий тариф на фентаніл та автомобілі, а також мита розміром 50% на сталь, алюміній та мідь.

Крім того, президент США додав, що Мексика погодилася скасувати свої «нетарифні торговельні бар'єри, яких було багато».

«Складність угоди з Мексикою дещо відрізняється від інших країн через проблеми та переваги [спільного] кордону», - пояснив Трамп.

Раніше президент США погрожував, що з 1 серпня запровадить мито розміром 30% на імпорт із Європейського Союзу та Мексики.

27 липня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн уклала угоду з Трампом, за якою США погодилися встановити 15-відсоткове мито на європейські товари. Водночас ЄС погодився інвестувати додаткові 600 мільярдів доларів коштів у США протягом наступних років.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США, Мексика
 

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