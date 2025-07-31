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У Німеччині розслідують ймовірну диверсію, яка порушила рух на ключовій залізниці
17:08 31.07.2025 |
У Німеччині поліція розпочала розслідування ймовірного акту диверсії на головній залізничній лінії між Дюссельдорфом і Дуйсбургом, в результаті чого було порушено рух як регіональних, так і міжміських поїздів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Як зазначено, у кабельному каналі поблизу Дюссельдорфа спалахнула пожежа. Машиніст поїзда помітив дим і підняв тривогу.
Deutsche Bahn попередила про значні затримки, зміну маршрутів поїздів та призупинення зупинок на кількох станціях у регіоні.
За повідомленням залізничного оператора, також постраждали швидкісні залізничні лінії до Берліна та Франкфурта-на-Майні, а також сполучення з північною та південною Німеччиною та Нідерландами.
Кабелі в пошкодженій ділянці тунелю були знищені і потребують заміни.
Нагадаємо, на початку липня на півночі Німеччини на залізничній ділянці між Фленсбургом, Рендсбургом і Ноймюнстером зупинились поїзди - винуватцем цього, схоже, став потяг з американською бронетехнікою.
А минулого літа компанія Eurostar скасувала чверть своїх рейсів після диверсій на залізниці Франції.
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