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АНАЛІТИКА

У Німеччині розслідують ймовірну диверсію, яка порушила рух на ключовій залізниці

 

У Німеччині поліція розпочала розслідування ймовірного акту диверсії на головній залізничній лінії між Дюссельдорфом і Дуйсбургом, в результаті чого було порушено рух як регіональних, так і міжміських поїздів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Як зазначено, у кабельному каналі поблизу Дюссельдорфа спалахнула пожежа. Машиніст поїзда помітив дим і підняв тривогу.

Deutsche Bahn попередила про значні затримки, зміну маршрутів поїздів та призупинення зупинок на кількох станціях у регіоні.

За повідомленням залізничного оператора, також постраждали швидкісні залізничні лінії до Берліна та Франкфурта-на-Майні, а також сполучення з північною та південною Німеччиною та Нідерландами.

Кабелі в пошкодженій ділянці тунелю були знищені і потребують заміни.

Нагадаємо, на початку липня на півночі Німеччини на залізничній ділянці між Фленсбургом, Рендсбургом і Ноймюнстером зупинились поїзди - винуватцем цього, схоже, став потяг з американською бронетехнікою.

А минулого літа компанія Eurostar скасувала чверть своїх рейсів після диверсій на залізниці Франції.
 

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