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АНАЛІТИКА

Російська нафта втрачає найбільшого покупця: індійські держкомпанії зупинили закупівлі

 

Державні нафтопереробні заводи Індії припинили закупівлі російської нафти, оскільки Москва перестала надавати знижки, а США пригрозили 100% митами на індійські товари.

Про це пише Reuters із посиланням на індійських урядовців та аналітиків.

Після вторгнення РФ в Україну, Індія стала одним з найбільших покупців російської нафти, користуючись великими знижками. Але в червні ці знижки практично зникли, а окремі партії стали навіть дорожчими за нафту з Близького Сходу. Тепер державні компанії, зокрема Indian Oil та Bharat Petroleum, не подають заявки на купівлю російської нафти.

Крім того, адміністрація Дональда Трампа пообіцяла ввести 100% мита на індійські товари, якщо Нью-Делі не припинить підтримувати "ворогів Америки", таких як Росія.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Індія, Росія
 

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