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АНАЛІТИКА

AP: Китай вивчає способи виведення з ладу супутників Starlink Маска

 

У Китаї активно шукають методи протидії супутниковій мережі Starlink Ілона Маска, яку Пекін вважає загрозою національній безпеці. У відкритих наукових журналах опубліковано десятки робіт, присвячених способам виявлення та знищення Starlink, пише Associated Press.

Китайські вчені пропонують різні методи протидії: від створення флоту супутників-шпигунів, які стежитимуть за апаратами Starlink і потенційно пошкоджуватимуть їхні сонячні батареї корозійними матеріалами, до використання потужних лазерів для спалювання обладнання.

Інженери Народно-визвольних військ також розглядають можливість застосування невеликих оптичних телескопів для моніторингу масивів Starlink.

Дослідники вважають, що Starlink - велике угруповання низькоорбітальних супутників, що забезпечують дешевий і швидкий зв'язок навіть у віддалених районах, - становить високий ризик для Китаю та його стратегічних інтересів.

"Оскільки США інтегрують технології Starlink у військові космічні активи для отримання стратегічної переваги над противниками, інші країни все більше сприймають Starlink як загрозу безпеці в ядерній, космічній та кібернетичній сферах", - написали професори Національного університету оборонних технологій Китаю у статті 2023 року.

Associated Press зазначає, що побоювання з приводу панування Starlink посилилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, коли стало зрозуміло, які переваги на полі бою можуть дати супутники Маска.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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