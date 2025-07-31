Фінансові новини
- |
- 31.07.25
- |
- 16:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
AP: Китай вивчає способи виведення з ладу супутників Starlink Маска
15:54 31.07.2025 |
У Китаї активно шукають методи протидії супутниковій мережі Starlink Ілона Маска, яку Пекін вважає загрозою національній безпеці. У відкритих наукових журналах опубліковано десятки робіт, присвячених способам виявлення та знищення Starlink, пише Associated Press.
Китайські вчені пропонують різні методи протидії: від створення флоту супутників-шпигунів, які стежитимуть за апаратами Starlink і потенційно пошкоджуватимуть їхні сонячні батареї корозійними матеріалами, до використання потужних лазерів для спалювання обладнання.
Інженери Народно-визвольних військ також розглядають можливість застосування невеликих оптичних телескопів для моніторингу масивів Starlink.
Дослідники вважають, що Starlink - велике угруповання низькоорбітальних супутників, що забезпечують дешевий і швидкий зв'язок навіть у віддалених районах, - становить високий ризик для Китаю та його стратегічних інтересів.
"Оскільки США інтегрують технології Starlink у військові космічні активи для отримання стратегічної переваги над противниками, інші країни все більше сприймають Starlink як загрозу безпеці в ядерній, космічній та кібернетичній сферах", - написали професори Національного університету оборонних технологій Китаю у статті 2023 року.
Associated Press зазначає, що побоювання з приводу панування Starlink посилилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, коли стало зрозуміло, які переваги на полі бою можуть дати супутники Маска.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Цивінський: СБУ офіційно підтвердила відсутність підстав для мого непризначення в БЕБ
|Україна може зіткнутись з дефіцитом коштів у 2026 році через затримку реформ, – Reuters
|Уряд Німеччини схвалив бюджет на 2026 рік з 8,5 млрд євро для України
|УП дізналася, чому фракція Тимошенко підтримала законопроєкт про обмеження незалежності НАБУ і САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Російська нафта втрачає найбільшого покупця: індійські держкомпанії зупинили закупівлі
|AP: Китай вивчає способи виведення з ладу супутників Starlink Маска
|Єврокомісія нагадала Україні про вимогу призначити голову БЕБ
|Єврокомісарка Кос про голосування за закон про НАБУ і САП: виклики залишаються
|Обраний президент Польщі і Зеленський провели першу розмову
|Новий виклик для ППО: Ігнат розповів про особливості атак реактивними «Шахедами»
Бізнес
|YouTube почне автоматично визначати акаунти підлітків за допомогою ШІ
|Військовий космічний човник Boeing X-37B готується для випробування системи квантової навігації
|Україна може приєднатися до європейської супутникової мережі зв'язку IRIS²
|Електросамокат Bo The Turbo за $30 000 розганяється до 160 км/год
|Temu загрожує штраф до 6% від глобального обороту через порушення правил ЄС
|В Індії чоловік орендував цілий маєток, щоб удавати із себе посла фіктивних країн і виманювати гроші
|Amazon закриває ШІ-центр у Шанхаї через напруження між США і Китаєм