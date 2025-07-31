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Iveco продала свій бізнес з виробництва бронеавтомобілів за 1,7 млрд євро
13:13 31.07.2025 |
Італійський оборонний гігант Leonardo домовився про придбання оборонного підрозділу Iveco Group за 1,7 мільярда євро, повідомляється на сайтах обох компаній.
Iveco Defence Vehicles зі штаб-квартирою в Больцано виробляє легкі й середні броньовані машини, важкі броньовані платформи, а також логістичні й тактичні транспортні засоби переважно для військового застосування. Основними клієнтами є армії Італії та Бразилії.
У 2024 році підрозділ отримав дохід у розмірі 1,133 мільярда євро.
Компанія має п'ять виробничих майданчиків за межами Італії (у Німеччині, Румунії та Бразилії) та налічує близько 2000 працівників.
"Придбання Iveco Defence є ключовою віхою в реалізації нашої стратегії неорганічного зростання", - заявив Роберто Чінголані, генеральний директор Leonardo. Угода зміцнить позиції Leonardo як провідного виробника наземної оборонної техніки в Європі.
Закриття угоди очікується в першому кварталі 2026 року після отримання регуляторних дозволів.
Leonardo також співпрацюватиме з німецьким партнером Rheinmetall для оцінки можливостей у сфері важких транспортних систем.
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