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АНАЛІТИКА

Iveco продала свій бізнес з виробництва бронеавтомобілів за 1,7 млрд євро

Iveco продала свій бізнес з виробництва бронеавтомобілів за 1,7 млрд євро

 

Італійський оборонний гігант Leonardo домовився про придбання оборонного підрозділу Iveco Group за 1,7 мільярда євро, повідомляється на сайтах обох компаній.

Iveco Defence Vehicles зі штаб-квартирою в Больцано виробляє легкі й середні броньовані машини, важкі броньовані платформи, а також логістичні й тактичні транспортні засоби переважно для військового застосування. Основними клієнтами є армії Італії та Бразилії.

У 2024 році підрозділ отримав дохід у розмірі 1,133 мільярда євро.

Компанія має п'ять виробничих майданчиків за межами Італії (у Німеччині, Румунії та Бразилії) та налічує близько 2000 працівників.

"Придбання Iveco Defence є ключовою віхою в реалізації нашої стратегії неорганічного зростання", - заявив Роберто Чінголані, генеральний директор Leonardo. Угода зміцнить позиції Leonardo як провідного виробника наземної оборонної техніки в Європі.

Закриття угоди очікується в першому кварталі 2026 року після отримання регуляторних дозволів.

Leonardo також співпрацюватиме з німецьким партнером Rheinmetall для оцінки можливостей у сфері важких транспортних систем.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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