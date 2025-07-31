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У Пензі атаковано радіозавод з виробництва сучасних військових засобів зв'язку
12:22 31.07.2025 |
У Пензі було уражено радіозавод з виробництва сучасних засобів зв'язку для збройних сил Росії, в результаті дронової атаки зафіксовано щонайменше 11 вибухів, спалахнула масштабна пожежа, попередньо уражено новий виробничий комплекс заводу та складські приміщення з комплектуючими.
"У російській Пензі був атакований радіозавод", - повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у телеграмі у четвер.
За даними ЦПД, цей завод спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв'язку для збройних сил РФ. Випускає мобільні комплекси управління; системи автоматизованого бойового управління; радіостанції для Сухопутних військ, Повітряно-десантних військ та Ракетних військ стратегічного призначення; модернізовані командно-штабні машини (КШМ) на базі бронетехніки.
"Важливе підприємство ВПК рф", - наголосив Коваленко.
Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Службі безпеки України (СБУ), ураження заводу у Пензі здійснили дрони СБУ. "Сьогодні вранці далекобійні дрони СБУ влаштували "бавовну" на АТ "Радіозавод", який входить до складу корпорації "Ростех"", - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, цей завод виробляє автоматичні системи бойового управління для різних родів військ РФ: ППО, артилерії, а також мобільні командні пункти на базі бронетехніки та сучасні засоби зв'язку. Через роботу на російський ВПК завод перебуває під міжнародними санкціями.
За інформацією джерела, під час нальоту дронів СБУ зафіксовано щонайменше 11 вибухів, після яких спалахнула масштабна пожежа. "Попередньо уражено новий виробничий комплекс заводу та складські приміщення з комплектуючими", - сказав співрозмовник агентства.
Він додав: "СБУ системно зменшує здатність росії виготовляти продукцію для своєї армії. Літній сезон відпрацювання по високотехнологічним підприємствам російського ВПК - в розпалі".
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