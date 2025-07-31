Німеччина закупить для своїх літаків 23 лазерні системи протидії ракетам на суму $260 млн

Міністерство оборони Німеччини уклало контракт із ізраїльською компанією Elbit Systems на постачання лазерних систем захисту J-MUSIC для 23 військово-транспортних літаків A400M. Про це пише Defense Express. Загальна вартість угоди становить $260 мільйонів, тобто приблизно 11,3 мільйона за одиницю. Фінансування було затверджено 4 червня, а реалізація проєкту розрахована на шість років.

J-MUSIC належить до класу DIRCM (Directed Infrared Counter Measures) і призначена для протидії ракетам із інфрачервоною головкою самонаведення, зокрема ПЗРК. Система виявляє запуск ракети, після чого спрямовує інфрачервоний лазерний промінь на її головку, засліплюючи сенсори та змушуючи ракету втратити ціль. Компактність конструкції дозволяє інтегрувати її без змін у фюзеляж літака, не впливаючи на льотні характеристики.

Лазерна система захисту J-MUSIC виробництва Elbit Systems

Наразі повітряні сили Німеччини експлуатують 48 літаків A400M і очікують ще 5 за чинним контрактом. Раніше ці літаки оснащувалися лише системами виявлення запуску ракет та автоматичного відстрілу теплових пасток і дипольних відбивачів. Встановлення J-MUSIC стане першим випадком застосування DIRCM на німецьких A400M. Монтаж систем здійснюватиметься під час планового технічного обслуговування літаків.

Подібні рішення вже використовуються у США та Великій Британії, зокрема на вантажних літаках C-17, MC-130 та конвертопланах CV-22 Osprey. J-MUSIC також встановлювали на дозаправники Airbus A330-200 MRTT і, за непідтвердженими даними, на президентський літак Франції A330-200 Présidentiel.

До слова, нещодавно Туреччина успішно протестувала аналогічну лазерну протиракетну систему захисту YILDIRIM-100 для своєї бойової авіації. Після випробувань її планують встановити на турецький винищувач п'ятого покоління KAAN.