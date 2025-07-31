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ЄС закликає Чорногорію відмовитись від суперечливої реформи розвідки
12:12 31.07.2025 |
У Європейському Союзі закликали владу Чорногорії переглянути законопроєкт, який може суттєво збільшити повноваження внутрішньої розвідки і, за словами критиків, легалізувати збір персональних даних громадян.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.
У середу комітет з питань безпеки та оборони парламенту Чорногорії підтримав швидке ухвалення законопроєкту про Агентство національної безпеки (ANB), який уряд вніс за екстреною процедурою.
Запропоновані зміни нададуть ANB широкий доступ до персональних та інституційних даних, зокрема банківської інформації, метаданих телекомунікацій та реєстрів громадянського суспільства, без попереднього схвалення суду.
Європейська комісія закликала владу Чорногорії пояснити правові підстави та необхідність цих змін.
"Ми уважно стежимо за розвитком подій, пов'язаних із цим законопроєктом. Будь-які законодавчі зміни в цьому чутливому секторі мають бути прозорими, юридично обґрунтованими та відкритими для всебічного правового аналізу", - заявив речник Європейської Комісії Гійом Мерсьє.
Тим часом понад два десятки чорногорських громадських організацій закликали скасувати ухвалення законопроєкту та винести його на громадське обговорення.
На їхню думку, запропоновані зміни ставлять під загрозу конституційні права громадян Чорногорії та порушують міжнародні правові зобов'язання країни.
Законопроєкт з'явився в чутливий момент для Чорногорії, яка прагне вступити до Європейського Союзу.
Переговори про вступ з Чорногорією тривають з червня 2012 року. У грудні 2024 року країна вперше за сім років закрила три розділи переговорів про вступ, а в червні - ще один.
І європейські, і чорногорські посадовці вважають, що Чорногорія може закрити всі переговорні розділи до 2026 року та вступити у ЄС до 2028-го.
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