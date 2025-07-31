Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Угорська Milspace Kft допомагає російським виробникам зброї обходити санкції - InformNapalm

 

Угорська компанія Milspace Kft допомагає російським виробникам зброї обходити міжнародні санкції проти РФ.

Про це свідчать матеріали, які були отримані в межах багаторівневої кібероперації OpsHackRussia'sDay (#OHRD) та проаналізовані спільнотою InformNapalm спільно з фахівцями групи Militant Intelligence (INTMILIT).

Відповідно до InformNapalm, у ході цієї операції була зламана ціла мережа російських компаній, пов'язаних з ВПК РФ та отримані їх внутрішні корпоративні листування. Деякі з цих листувань велись з іноземними підрядниками та розкривають сірі схеми обходу міжнародних санкцій, включно з компаніями з країн-членів НАТО.

"25 липня 2025 ми оприлюднили матеріали, що стосувались запиту військового аташе Індії в Москві Суніла Кумара щодо словацької державної компанії LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN (LOTN). На даний час розбір цієї теми триває і ми очікуємо подальших кроків від словацької сторони. Сьогодні ми публікуємо наступний документ з масиву даних, який розкриває схему обходу санкцій через угорську компанію Milspace Kft", - йдеться у статті.

У матеріалі, зокрема, міститься скриншот офіційного листа угорської Milspace Kft мексиканській фірмі Personas y Paquetes Por Aire S.A. de C.V, у якому викладено чітку схему обходу санкцій проти російського ВПК. У документі Milspace прямо визнає, що "російські заводи і КБ Міля перебувають під санкціями через війну в Україні", тому "ніхто не може працювати з ними напряму". При цьому угорська фірма пропонує готову "сіру" логістику: Milspace Kft виступає формальним підрядником, мемонт виконується на заводі в Казахстані, ліцензованому російським КБ Міля, а запчастини надходять із Москви - від компанії Mi-INTER Ltd. При цьому, всі роботи погоджуються з "КБ Міля" і російською компанією "Вертольоти Росії", які є частиною держкорпорації "Ростех" - ключового елементу військової машини РФ.

Як зазначають в InformNapalm, Milspace Kft формально не є державною компанією. Це - приватна компанія, зареєстрована в Угорщині у формі Kft (Korlátolt Felelősségű Társaság), що є аналогом ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю).

"Проте важливо розуміти, що військово-технічна діяльність, пов'язана з ремонтом гвинтокрилів радянського/російського виробництва, майже ніколи не ведеться без тісної координації з державними органами, особливо у країнах НАТО. Якщо компанія має доступ до документації російського КБ Міля, співпрацює із заводами в Казахстані та забезпечує логістику запасних частин із Москви - це може свідчити або про неформальне сприяння угорської держави, або щонайменше байдуже ставлення уряду Віктора Орбана до діяльності своїх оборонних компаній в інтересах РФ", - зазначають волонтери спільноти.

Беручи ж до уваги те, що уряд Віктора Орбана неодноразово демонстрував лояльність до Росії, гальмував санкційні рішення в ЄС, блокував військову допомогу Україні через механізми НАТО та ЄС, то му "навіть формально приватна участь Milspace Kft де-факто вписується в геополітичну лінію Будапешта, яка суперечить інтересам ЄС і НАТО".

Як повідомляв Укрінформ, німецька компанія Kontron AG постачала в Росію технології після введення санкцій ЄС на такі товари.
За матеріалами: Укрінформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7662
  0,0224
 0,05
EUR
 1
 48,1481
  0,0759
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3526  0,04 0,10 41,9085  0,04 0,09
EUR 47,5378  0,48 1,00 48,3115  0,39 0,80

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7200  0,04 0,10 41,7300  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес