Угорська Milspace Kft допомагає російським виробникам зброї обходити санкції - InformNapalm

Угорська компанія Milspace Kft допомагає російським виробникам зброї обходити міжнародні санкції проти РФ.

Про це свідчать матеріали, які були отримані в межах багаторівневої кібероперації OpsHackRussia'sDay (#OHRD) та проаналізовані спільнотою InformNapalm спільно з фахівцями групи Militant Intelligence (INTMILIT).

Відповідно до InformNapalm, у ході цієї операції була зламана ціла мережа російських компаній, пов'язаних з ВПК РФ та отримані їх внутрішні корпоративні листування. Деякі з цих листувань велись з іноземними підрядниками та розкривають сірі схеми обходу міжнародних санкцій, включно з компаніями з країн-членів НАТО.

"25 липня 2025 ми оприлюднили матеріали, що стосувались запиту військового аташе Індії в Москві Суніла Кумара щодо словацької державної компанії LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN (LOTN). На даний час розбір цієї теми триває і ми очікуємо подальших кроків від словацької сторони. Сьогодні ми публікуємо наступний документ з масиву даних, який розкриває схему обходу санкцій через угорську компанію Milspace Kft", - йдеться у статті.

У матеріалі, зокрема, міститься скриншот офіційного листа угорської Milspace Kft мексиканській фірмі Personas y Paquetes Por Aire S.A. de C.V, у якому викладено чітку схему обходу санкцій проти російського ВПК. У документі Milspace прямо визнає, що "російські заводи і КБ Міля перебувають під санкціями через війну в Україні", тому "ніхто не може працювати з ними напряму". При цьому угорська фірма пропонує готову "сіру" логістику: Milspace Kft виступає формальним підрядником, мемонт виконується на заводі в Казахстані, ліцензованому російським КБ Міля, а запчастини надходять із Москви - від компанії Mi-INTER Ltd. При цьому, всі роботи погоджуються з "КБ Міля" і російською компанією "Вертольоти Росії", які є частиною держкорпорації "Ростех" - ключового елементу військової машини РФ.

Як зазначають в InformNapalm, Milspace Kft формально не є державною компанією. Це - приватна компанія, зареєстрована в Угорщині у формі Kft (Korlátolt Felelősségű Társaság), що є аналогом ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю).

"Проте важливо розуміти, що військово-технічна діяльність, пов'язана з ремонтом гвинтокрилів радянського/російського виробництва, майже ніколи не ведеться без тісної координації з державними органами, особливо у країнах НАТО. Якщо компанія має доступ до документації російського КБ Міля, співпрацює із заводами в Казахстані та забезпечує логістику запасних частин із Москви - це може свідчити або про неформальне сприяння угорської держави, або щонайменше байдуже ставлення уряду Віктора Орбана до діяльності своїх оборонних компаній в інтересах РФ", - зазначають волонтери спільноти.

Беручи ж до уваги те, що уряд Віктора Орбана неодноразово демонстрував лояльність до Росії, гальмував санкційні рішення в ЄС, блокував військову допомогу Україні через механізми НАТО та ЄС, то му "навіть формально приватна участь Milspace Kft де-факто вписується в геополітичну лінію Будапешта, яка суперечить інтересам ЄС і НАТО".

Як повідомляв Укрінформ, німецька компанія Kontron AG постачала в Росію технології після введення санкцій ЄС на такі товари.