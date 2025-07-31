ФРС не робить прогнозів для вересневого засідання, ґрунтуватиметься на статданих - Павелл

Федеральна резервна система (ФРС) не робить прогнозів щодо наступного засідання, яке пройде у вересні, заявив голова Федрезерву Джером Павелл під час пресконференції за підсумками дводенного засідання, що завершилося в середу.

Він зазначив, що американський ЦБ не ухвалює рішення завчасно і ґрунтується на оцінці статданих. До вересневого засідання Федрезерву належить оцінити широке коло економічної статистики, додав він.

За словами Павелла, невизначеність щодо наслідків мінливої політики Білого дому зберігається. Оцінки потенційного рівня мит змінюються не надто сильно наразі, проте безліч невирішених питань залишається, додав він.

"Здається, багато чого ще попереду", - сказав Павелл.

Голова ФРС зазначив, що ринок праці США залишається сильним, і регулятор не бачить сигналів його ослаблення.

Водночас, за його словами, інфляція, як і раніше, залишається вищою за цільовий показник Федрезерву у 2%, навіть "якщо абстрагуватися від впливу тарифів". Знадобиться ще довгий час, щоб оцінити наслідки мит, вважає він. Нині їхній тягар лягає здебільшого на компанії та ритейлерів, проте вони вже починають проявлятися в споживчих цінах, і "ми очікуємо посилення цієї тенденції", сказав Павелл.

"Економічна ситуація в США вимагає наразі помірно обмежувальної грошово-кредитної політики", - заявив він.

Основним показником, на який слід звертати увагу наразі, є рівень безробіття в США, зазначив Павелл.

Американський ЦБ зберіг базову ставку в діапазоні 4,25-4,5% річних за підсумками засідання в середу. Два члени ради керуючих ФРС - Крістофер Воллер і Мішель Боуман - проголосували проти цього рішення, вони воліли б знизити ставку на 25 базисних пунктів на цьому засіданні.

Відповідаючи на запитання щодо їхньої позиції, Павелл заявив, що Воллер і Боуман чітко пояснили, чому вони дотримуються такої думки.

"Це було справді гарне засідання, - сказав голова ФРС. - Усі вдумливо підійшли до обговорення і чітко позначили свої позиції". Павелл повторив, що більшість керівників ФРС вважають, що інфляція трохи перевищує цільовий рівень, а зайнятість відповідає цільовому рівню, і така ситуація потребує помірковано обмежувальної грошово-кредитної політики на цей час.

Відповідаючи на запитання щодо критики Білим домом проєкту реконструкції будівлі ФРС, Павелл сказав, що проєкт триває вже десятиліття, він назвав "дуже гарним" нещодавній візит президента США Дональда Трампа до ЦБ.

