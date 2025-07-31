Австрійський політолог: Вступ Австрії до НАТО наразі не є реалістичним

Перспективи приєднання Австрії до НАТО у найближчому майбутньому залишаються нереалістичними, оскільки для цього бракує як необхідної конституційної більшості в парламенті, так і суспільної підтримки - більшість австрійців виступають за збереження нейтрального статусу країни.

Таку думку в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу висловив австрійський незалежний політолог Мартін Малек.

"Об'єктивне й відкрите обговорення ключових питань зовнішньої та безпекової політики можна лише вітати. Водночас це зовсім не означає, що в Австрії вже ухвалено остаточне (або навіть попереднє) рішення про вступ до НАТО. Навпаки - абсолютно очевидно, що найближчим часом країна не приєднається до Альянсу", - прокоментував Малек нещодавню заяву глави МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер про готовність до дискусії щодо членства в НАТО.

За його словами, слова міністерки на цю тему "часто неправильно тлумачили за кордоном - навіть авторитетні медіа", і це зумовлено недостатнім розумінням "політичного настрою", правової ситуації та громадської думки в Австрії.

"Слід враховувати положення Конституційного закону про нейтралітет від 1955 року. Якщо Австрія захоче вступити до НАТО, цей закон доведеться скасувати. Для цього необхідна підтримка двох третин у Національній раді та Федеральній раді (нижній і верхній палатах австрійського парламенту)", - вказав на основне "проблемне питання" політолог.

Він додав, що наразі такий сценарій "малоймовірний": із п'яти партій, представлених нині в Національній раді, лише одна - ліберальна партія NEOS, яку очолює Майнль-Райзінгер - "висловлює симпатії щодо членства в НАТО".

"Чотири інші партії залишаються проти. Серед них - дві правлячі партії: консервативна Австрійська народна партія (ÖVP), яка делегує федерального канцлера, та Соціал-демократична партія Австрії (SPÖ), яка делегує віцеканцлера. Також проти виступають опозиційна партія "Зелених" і найбільша фракція в Національній раді - правопопулістська й проросійська Австрійська партія свободи (FPÖ). Крім того, переважна більшість громадян Австрії (зазвичай від 70 до 80%, залежно від опитування) виступає за збереження нейтралітету", - пояснив Малек.

Він також вказав на те, що у чинній Стратегії національної безпеки Австрії, ухваленій у 2024 році, нейтралітет також залишається ключовою основою, хоча в документі прямо зазначено: "Агресивна війна Росії проти України суттєво посилила майже всі воєнні ризики для Австрії".

За описаних обставин, як переконаний експерт, приєднання Австрії до НАТО виглядає "нереалістичним".

"Австрійська партія свободи не вважає Росію агресивною (що, звісно, є вкрай дивним з огляду на війну проти України, яка триває з 2014 року), а отже, не бачить жодної причини захищати Австрію від неї шляхом вступу до НАТО. Що ж стосується ÖVP, SPÖ та "Зелених", вони не бажають відмовлятися від нейтралітету, оскільки розуміють його популярність серед виборців; до того ж багато хто з представників цих партій щиро вважає, що нейтралітет є засобом "триматися осторонь" від криз і воєн", - додав Малек.

Поруч з цим, він наголосив, що австрійський нейтралітет у жодному випадку не може слугувати прикладом для України, про що інколи заявляли австрійські політики як шлях до "врегулювання конфлікту з Росією".

" І досі є австрійські політики (зокрема колишній федеральний президент Гайнц Фішер), які серйозно вважають, що нейтралітет України міг би запобігти широкомасштабному вторгненню Росії у 2022 році. Це, звичайно, ігнорує елементарні факти - насамперед той, що Росія насправді не переймається членством України в будь-якій міжнародній організації, а прагне її знищення як держави та захоплення всієї її території, разом із ліквідацією українців як нації: Путін неодноразово заявляв, що "росіяни й українці - це один народ", - заявив австрійський політолог.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що нейтралітет не гарантує безпеки в умовах дедалі більшої агресії Росії, і заявила про відкритість до публічної дискусії щодо майбутнього політики безпеки та оборони країни. За її словами, дискусія щодо членства країни в НАТО могла б бути плідною.