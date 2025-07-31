Raiffeisen у Росії отримав квартальний збиток у розмірі 861 млн євро

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) зазнав збитків у другому кварталі через судову суперечку в Росії. Згідно з оприлюдненим 30 липня звітом, за перші шість місяців 2025 року чистий прибуток RBI становив 148 млн євро - на 89% менше, ніж роком раніше.

Якщо не враховувати російський бізнес, прибуток RBI зріс на 5% і становив 567 млн євро.

Російський підрозділ Raiffeisen Bank International вдруге за дванадцять місяців показав чистий збиток - 861 млн євро. Материнська група RBI списала 1,2 млрд євро на резерви за позовом компанії "Расперія", яку раніше пов'язували з російським мільярдером Олегом Дерипаскою.

"На вклад Райффайзенбанку (Росія) і результати всієї групи суттєво вплинуло рішення російського суду про відшкодування збитків компанії Rasperia Trading Limited, яке було списано з Raiffeisen Bank Центральним банком Російської Федерації", - зазначено у звіті.

У 2023 році RBI хотів викупити у Расперії частку віденської компанії Strabag, але відмовився від угоди, побоюючись негативної реакції з боку США.

У відповідь власник частки - компанія Расперія - подала позов до російського суду, а в січні 2025 року добилася арешту активів та виплати 2 млрд євро. Щоб покрити можливі втрати, Райффайзенбанк сформував резерви майже на 1,3 млрд євро.

У першому кварталі 2025 року банк ще показував прибуток (425 млн євро), але тепер зафіксував збиток.