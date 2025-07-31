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Трамп заявив, що готовність Канади визнати Палестину зашкодить торговим перемовинам
09:41 31.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовність Канади визнати Палестину як державу ускладнить канадсько-американські перемовини про нові умови торгівлі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social.
Дональд Трамп заявив, що підтримка Канадою визнання Палестини державою негативно вплине на торгові перемовини зі США.
"Щойно Канада оголосила, що підтримує державність для Палестини. Це дуже ускладнить для нас укладання з ними торгової угоди", - написав Трамп.
В іншому дописі він заявив, що не збирається відтерміновувати анонсований на 1 серпня крайній термін, коли для партнерів без оновлених торгових угод почнуть діяти високі тарифи, і це буде "великим днем для Америки".
Нагадаємо, Канада стала однією з більше десятка західних держав, що виступили зі спільною заявою-закликом підтримати визнання Палестини державою.
27 червня Трамп заявив, що припиняє всі торговельні переговори з Канадою після того, як вона почала впроваджувати податок на цифрові послуги, спрямований проти американських ІТ-гігантів.
Через кілька днів уряд Канади заявив про відновлення торгових переговорів зі США після того, як Канада скасувала свій план оподаткування американських технологічних компаній.
Минулого тижня Трамп заявив, що торговельні переговори з Канадою не є пріоритетом для його адміністрації, і замість укладання угоди він може вирішити просто залишити існуючі імпортні мита в силі.
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