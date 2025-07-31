Демократи в Сенаті США знайшли спосіб домогтися оприлюднення справи Епштейна – The Hill

Сенатори-демократи у США вважають, що знайшли спосіб натиснути на адміністрацію, аби вона оприлюднила документи, пов'язані з розслідуванням справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Як передає Укрінформ з посиланням на The Hill, законодавці від Демпартії вдалися до маловідомої правової процедури, аби змусити Міністерство юстиції відповісти на запит, який, за їхніми словами, стосується питань прозорості діяльності адміністрації президента Дональда Трампа.

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер разом з демократами, що входять до складу сенатського Комітету з питань внутрішньої безпеки та урядових справ, надіслав лист до Мін'юсту з вимогою надати матеріали стосовно Епштейна.

«Щоразу, коли Трамп, його адміністрація чи республіканські лідери мали шанс продемонструвати відкритість щодо справи Епштейна, вони обирали приховування», - заявив Шумер на пресконференції в середу.

Демократи посилаються на так зване «правило п'яти» - положення 1928 року, згідно з яким п'ятеро членів відповідного комітету мають право вимагати від федерального відомства надання документів. «Це закон», сказав Шумер, і «в разі відмови можна звертатися до суду», хоча досі таких прецедентів не було.

У листі до генеральної прокурорки Пем Бонді сенатори нагадали про заяви адміністрації Трампа щодо прозорості в цій справі й дали Міністерству юстиції час до 15 серпня.

На пресконференції стояв великий плакат з фотографією Трампа поруч з Епштейном і цитатами президента, у яких він називає фігуранта справи «чудовим хлопцем» і каже: «Він любить красивих жінок так само, як і я».

Наразі невідомо, як відреагує Міністерство юстиції на цей запит. Речник відомства підтвердив отримання листа, однак від подальших коментарів утримався.

Фінансист Джеффрі Епштейн, підозрюваний у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, помер у федеральній в'язниці шість років тому за нез'ясованих обставин.