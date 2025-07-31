Фінансові новини
- |
- 31.07.25
- |
- 10:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Демократи в Сенаті США знайшли спосіб домогтися оприлюднення справи Епштейна – The Hill
09:25 31.07.2025 |
Сенатори-демократи у США вважають, що знайшли спосіб натиснути на адміністрацію, аби вона оприлюднила документи, пов'язані з розслідуванням справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.
Як передає Укрінформ з посиланням на The Hill, законодавці від Демпартії вдалися до маловідомої правової процедури, аби змусити Міністерство юстиції відповісти на запит, який, за їхніми словами, стосується питань прозорості діяльності адміністрації президента Дональда Трампа.
Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер разом з демократами, що входять до складу сенатського Комітету з питань внутрішньої безпеки та урядових справ, надіслав лист до Мін'юсту з вимогою надати матеріали стосовно Епштейна.
«Щоразу, коли Трамп, його адміністрація чи республіканські лідери мали шанс продемонструвати відкритість щодо справи Епштейна, вони обирали приховування», - заявив Шумер на пресконференції в середу.
Демократи посилаються на так зване «правило п'яти» - положення 1928 року, згідно з яким п'ятеро членів відповідного комітету мають право вимагати від федерального відомства надання документів. «Це закон», сказав Шумер, і «в разі відмови можна звертатися до суду», хоча досі таких прецедентів не було.
У листі до генеральної прокурорки Пем Бонді сенатори нагадали про заяви адміністрації Трампа щодо прозорості в цій справі й дали Міністерству юстиції час до 15 серпня.
На пресконференції стояв великий плакат з фотографією Трампа поруч з Епштейном і цитатами президента, у яких він називає фігуранта справи «чудовим хлопцем» і каже: «Він любить красивих жінок так само, як і я».
Наразі невідомо, як відреагує Міністерство юстиції на цей запит. Речник відомства підтвердив отримання листа, однак від подальших коментарів утримався.
Фінансист Джеффрі Епштейн, підозрюваний у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, помер у федеральній в'язниці шість років тому за нез'ясованих обставин.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|УП дізналася, чому фракція Тимошенко підтримала законопроєкт про обмеження незалежності НАБУ і САП
|Трамп оголосив про мито 25% у торгівлі з Індією і пов'язав це з її співпрацею з РФ
|УП: Посадовець НАБУ, якого затримала Служба безпеки, займався документуванням Тимура Міндіча
|ПриватБанк заявляє про беззаперечну перемогу в судовому процесі у Лондоні проти Коломойського та Боголюбова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|ФРС не робить прогнозів для вересневого засідання, ґрунтуватиметься на статданих - Павелл
|Австрійський політолог: Вступ Австрії до НАТО наразі не є реалістичним
|Raiffeisen у Росії отримав квартальний збиток у розмірі 861 млн євро
|Трамп заявив, що готовність Канади визнати Палестину зашкодить торговим перемовинам
|Швейцарія обговорює з Rheinmetall створення заводу з виробництва мікрочіпів за $250 млн
|Канада планує визнати державу Палестина на засіданні ООН у вересні
|Демократи в Сенаті США знайшли спосіб домогтися оприлюднення справи Епштейна – The Hill
Бізнес
|Temu загрожує штраф до 6% від глобального обороту через порушення правил ЄС
|В Індії чоловік орендував цілий маєток, щоб удавати із себе посла фіктивних країн і виманювати гроші
|Amazon закриває ШІ-центр у Шанхаї через напруження між США і Китаєм
|Електромобілі Tesla отримають чипи AI6 від Samsung: сторони уклали контракт на $16,5 млрд
|ChatGPT Agent вказав, що він не робот і пройшов захист Cloudflare
|Mercedes випробовує твердотілі батареї: понад 1000 км ходу і менша вартість
|В Японії дозволили створення людських ембріонів із стовбурових клітин