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Трамп уклав торгову угоду з Південною Кореєю з митами у 15%
09:21 31.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп оголосив, що Штати і Південна Корея досягли домовленості про нові умови торгівлі з митами 15% на корейський імпорт.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social.
Дональд Трамп оголосив, що США погодилися на торговельну угоду з Південною Кореєю.
За його словами, угода забезпечить США 350 млрд доларів інвестицій, які будуть під контролем США та підібрані президентом, а також Сеул закупить у США енергоресурси на 100 млрд доларів.
"Ми погодилися на мито 15% для Південної Кореї. Для Америки мит не буде... Південна Корея буде повністю відкрита до торгівлі з США і буде допускати американську продукцію, у тому числі автомобілі, вантажівки, сільськогосподарську продукцію і так далі", - заявив Трамп.
Нагадаємо, минулими вихідними під час зустрічі Трампа з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн фіналізували торгову угоду між США і ЄС, що закліплює тарифи для європейського імпорту на рівні 15%.
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