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Трамп запровадив 50% мита на бразильські товари та імпортну мідь
09:16 31.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп оголосив у середу про нові кроки у сфері торговельної політики, серед яких 50-відсоткові мита на імпорт із Бразилії, на деякі вироби з міді, а також скасування безмитного ввезення дрібних товарів з-за кордону.
Як передає Укрінформ з посиланням на CNN, запровадження 50-відсокового мита на бразильські товари, за словами Трампа, є відповіддю на «серйозні порушення прав людини» з боку уряду Бразилії.
В президентському указі зазначено, що «політично вмотивоване переслідування, залякування та цензура» щодо колишнього президента Жаїра Болсонару та його прихильників підривають верховенство права в країні.
Нові мита не стосуються ключових експортних позицій країни, зокрема апельсинового соку, літаків Embraer, нафти, вугілля, хімікатів та горіхів. Водночас тарифи будуть застосовані, зокрема, до кави.
Окремим указом президент США запровадив 50-відсоткове мито на імпорт напівоброблених мідних виробів, включаючи труби, дроти та листи. Білий дім заявив, що такий крок є «критично важливим для національної безпеки» й спрямований на підтримку внутрішнього виробництва міді.
Мита почнуть діяти з 1 серпня.
Під них не підпадає рафінована мідь, яка є ключовим компонентом у виробництві. Після оголошення про це ціни на мідь у Нью-Йорку знизилися на 19%, що стало найбільшим одноденним падінням за історію спостережень (оскільки ринок очікував запровадження тарифів і на рафіновану мідь).
Крім того, президент скасував безмитне ввезення товарів вартістю до 800 доларів. Цей крок спрямований на боротьбу з недоброчесною конкуренцією з боку онлайн-гігантів, таких як Shein і Temu, які масово використовували цю лазівку для ввезення товарів з Китаю та Гонконгу.
Нові правила наберуть чинності 29 серпня.
Пільга для фізичних осіб, які везуть з-за кордону покупки, залишиться: можна ввозити товари на суму до 200 доларів без сплати мита.
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