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АНАЛІТИКА

Трамп різко відреагував на погрози Медведєва в соцмережах

 

Президент США Дональд Трамп в різкому тоні відповів на погрози війною з боку заступника голови радбезу РФ Дмитра Медведєва. Свою реакцію Трамп розмістив у власній соцмережі Truth Social.

"Мені байдуже, що Індія зробить з Росією. Вони можуть разом руйнувати свої мертві економіки. Ми мали дуже мало справ з Індією, їхні мита занадто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія та США майже не ведуть спільного бізнесу. То ж давайте так і продовжувати і скажіть Медведєву, колишньому президенту Росії, який зазнав невдачі та вважає себе досі президентом, хай стежить за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!" - написав Трамп у Truth Social.

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв вдався до погроз на адресу Трампа у пості на X в понеділок. "Трамп грає з Росією в ультиматум: 50 днів або 10... Він повинен пам'ятати 2 речі: 1. Росія - не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум - це загроза і крок до війни", - написав Медведєв на X.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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