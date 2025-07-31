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Угорщина готується розмістити в себе американські модульні ядерні реактори
12:38 31.07.2025 |
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто анонсував будівництво американських малих модульних реакторів, покликаних забезпечити країну достатньою кількістю енергії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.
Під час виступу в середу Сійярто повідомив, що компанія Hunatom, яка займається розробкою ядерних технологій, уклала угоду з польською Synthos Green Energy про підготовку до впровадження технології малих модульних реакторів в Угорщині.
"Ця угода передбачає початок технологічних, інфраструктурних, фінансових та юридичних підготовчих робіт, необхідних для впровадження цієї американської ядерної технології в Угорщині", - сказав він.
На думку глави угорського МЗС, для країни розміром з Угорщину нереально думати про будівництво декількох великих АЕС, проте невеликі модульні реактори можуть бути хорошим рішенням.
Модульні ядерні реактори, як і традиційні АЕС, працюють на атомній енергії, але значно менші за розміром. Їхня велика перевага полягає в тому, що їх можна виготовити заздалегідь на виробничому підприємстві - на місці залишається лише зібрати модульну електростанцію. Це відносно нова технологія: у США у 2023 році було дозволено перший малий модульний атомний реактор.
Нагадаємо, в Угорщині наразі діє лише одна атомна електростанція "Пакш", термін експлуатації якої після модернізації було продовжено до 2030-х років.
Розширення атомної електростанції "Пакш" - проєкт "Пакш ІІ" вартістю 12 мільярдів євро - здійснюється під керівництвом "Росатома" й фінансується переважно коштом російського державного кредиту.
Саме цей проєкт є однією з причин, чому Угорщина активно виступає проти будь-яких санкцій проти ядерного сектора Росії.
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