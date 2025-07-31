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США оголосили про нові масштабні санкції проти «тіньового флоту» Ірану
23:37 30.07.2025 |
Міністерство фінансів США у середу оголосило про запровадження санкцій проти мережі, яка забезпечує незаконне перевезення іранської нафти та нафтопродуктів з Ірану та Росії.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.
Нові санкції США стосуються понад 50 фізичних та юридичних осіб та понад 50 суден, що входять до мережі, контрольованої Мохаммадом Хосейном Шамхані - сином радника верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
"Ця мережа транспортує нафту та нафтопродукти з Ірану та Росії, а також інші вантажі покупцям по всьому світу, приносячи десятки мільярдів доларів прибутку", - констатує американський Мінфін.
Серед іншого, підконтрольна Хосейну Шамхані мережа контролює значну частину експорту сирої нафти з Ірану, доходи від якого йдуть переважно його сімʼї та іранському режиму.
Сімʼя Шамхані також має громадянства інших країн, що дозволяє їм приховувати звʼязки з Іраном і вести бізнес за кордоном, приховуючи корупційні схеми, йдеться в заяві фінансового відомства США.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що сьогоднішній крок його відомства охоплює понад 115 санкційних кроків та є найбільшим у межах кампанії тиску на Іран, яку веде адміністрація Трампа.
Адміністрація Дональда Трампа оголосила про кампанію "максимального тиску" на Іран, покликану завадити йому отримати ядерну зброю.
У її межах США посилюють санкції проти іранського режиму, аби, серед іншого, перекрити шляхи отримання Тегераном коштів від продажу нафти.
Водночас у червні президент Дональд Трамп натякнув на можливе пом'якшення санкцій після атаки США на іранські ядерні об'єкти.
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