США оголосили про нові масштабні санкції проти «тіньового флоту» Ірану

Міністерство фінансів США у середу оголосило про запровадження санкцій проти мережі, яка забезпечує незаконне перевезення іранської нафти та нафтопродуктів з Ірану та Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.

Нові санкції США стосуються понад 50 фізичних та юридичних осіб та понад 50 суден, що входять до мережі, контрольованої Мохаммадом Хосейном Шамхані - сином радника верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

"Ця мережа транспортує нафту та нафтопродукти з Ірану та Росії, а також інші вантажі покупцям по всьому світу, приносячи десятки мільярдів доларів прибутку", - констатує американський Мінфін.

Серед іншого, підконтрольна Хосейну Шамхані мережа контролює значну частину експорту сирої нафти з Ірану, доходи від якого йдуть переважно його сімʼї та іранському режиму.

Сімʼя Шамхані також має громадянства інших країн, що дозволяє їм приховувати звʼязки з Іраном і вести бізнес за кордоном, приховуючи корупційні схеми, йдеться в заяві фінансового відомства США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що сьогоднішній крок його відомства охоплює понад 115 санкційних кроків та є найбільшим у межах кампанії тиску на Іран, яку веде адміністрація Трампа.

Адміністрація Дональда Трампа оголосила про кампанію "максимального тиску" на Іран, покликану завадити йому отримати ядерну зброю.

У її межах США посилюють санкції проти іранського режиму, аби, серед іншого, перекрити шляхи отримання Тегераном коштів від продажу нафти.

Водночас у червні президент Дональд Трамп натякнув на можливе пом'якшення санкцій після атаки США на іранські ядерні об'єкти.