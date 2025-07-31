Австрійську компанію Andritz оштрафували у США на $1,5 мільйона через російські санкції - Bloomberg

Австрійська інженерна компанія Andritz сплатить у США штраф у розмірі 1,58 млн дол. через постачання до Росії без ліцензії пластин для машин з подрібнення і очищення деревної маси в паперовому виробництві.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на Bloomberg.

"Австрійська інженерна компанія Andritz AG досягла врегулювання щодо розслідування США стосовно порушення санкцій після того, як не отримала ліцензію на деякі поставки до Росії. Американський підрозділ Andritz сплатить цивільний штраф у розмірі 1,58 млн дол. за постачання пластин для рафінерів, що використовуються в машинах для виробництва паперової маси, у період з травня 2023 року по лютий 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що США запровадили вимоги щодо ліцензування цього обладнання в рамках санкційних заходів у травні 2023 року, оскільки воно може використовуватися для виробництва деревної та лляної маси, що потенційно має військове застосування. Пластини Andritz, виготовлені в США, експортувалися до Росії через німецький підрозділ компанії.

"Міністерство торгівлі США зазначило, що немає доказів використання поставок Andritz у військових цілях. Загалом було здійснено 36 поставок на суму 3,15 млн дол.", - зазначається у статті.

Згідно з нею, Andritz, один із провідних світових виробників обладнання для виробництва целюлози та іншої промислової техніки, добровільно повідомила про ці експортні операції американським органам після їх виявлення та залучила зовнішніх юристів для розслідування.

Представник Andritz не відповів Bloomberg на запит про коментар.