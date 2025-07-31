США скасували військові переговори з Тайванем - FT

США скасували заплановану на червень зустріч з міністром оборони Тайваню, що посилило занепокоєння Тайбея тим, що президент Дональд Трамп остерігається підтримувати країну через небажання розлютити Китай.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Financial Times, передає Укрінформ.

За словами кількох співрозмовників видання, знайомих з цим питанням, міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку планував відвідати Вашингтон для проведення переговорів з питань оборони, де мав зустрітися з Елбріджем Колбі, третьою особою в Пентагоні. Але США скасували зустріч в останню хвилину, заявивши Тайваню, що час був обраний невдало через їхні удари по Ірану.

Але кілька джерел сказали, що були й інші причини. «Деякі американські чиновники занепокоєні тим, що дозвіл на візит міністра оборони Тайваню підірве американо-китайські торговельні переговори і зашкодить зусиллям Трампа щодо забезпечення зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном», - пише видання.

США і Тайвань обговорюють нові дати зустрічі. Але співрозмовники, знайомі з цим питанням, говорять, що США хочуть провести зустріч на нижчому рівні, що посилює занепокоєння, що Трамп хоче уникнути антагонізму з Китаєм. Один американський чиновник сказав, що поки що не зрозуміло, на якому рівні вони відбудуться.

Скасування відбулося після телефонної розмови між Трампом і Сі, яка викликала припущення, що президент США, можливо, піддався тиску Китаю.

«Дозвіл на візит Ку означав би готовність ігнорувати тиск з боку Китаю, який претендує на суверенітет над Тайванем. Згідно з неписаними правилами, США не дозволяють міністру оборони Тайваню відвідувати Вашингтон, оскільки країни не мають офіційних відносин відтоді, як у 1979 році Вашингтон змінив дипломатичне визнання Тайбея на Пекін», - йдеться у матеріалі.

Де-факто посольство Тайваню у Вашингтоні заявило, що його «давня політика - не коментувати питання, пов'язані з військовими візитами». Білий дім відмовився від коментарів.

Видання зазначає, що Тайбей, реагуючи на тиск з боку Вашингтона, намагається збільшити закупівлі озброєнь, щоб мати більше здатності захистити себе від потенційного китайського вторгнення. Минулого місяця Тайвань розпочав процес подання заявки на отримання дозволу США на закупівлю американських боєприпасів і озброєнь на суму 20 млрд дол., за словами трьох осіб, знайомих з ситуацією. Тайбей планує розпочати ці закупівлі наступного року. Але цей графік може бути порушений через намагання Вашингтона уникнути зриву торговельних переговорів або зустрічей на високому рівні з Китаєм.