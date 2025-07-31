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АНАЛІТИКА

ФРС залишила базову ставку в діапазоні 4,25-4,5%, як і очікувалося

 

Федеральна резервна система (ФРС) зберегла відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) в діапазоні 4,25-4,5% річних, йдеться в повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) за підсумками засідання, що завершилося в середу.

Рішення збіглося з очікуваннями більшості аналітиків та економістів.

Два члени ради керівників ФРС - Крістофер Воллер і Мішель Боуман - проголосували проти рішення про збереження ставки на колишньому рівні. Вони воліли б знизити її на 25 базисних пунктів (б.п.) на цьому засіданні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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