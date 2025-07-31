Єврокомісія з 12 жовтня вводить нові правила в’їзду в ЄС

Європейська Комісія встановила 12 жовтня 2025 року датою поступового початку роботи Системи в'їзду/виїзду до країн Європейського Союзу (EES).

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

EES - це технологічна система, яка цифровим способом реєструватиме в'їзд та виїзд громадян країн, що не входять до ЄС, які подорожують до 29 європейських країн, включно з країнами Шенгенської зони, для короткострокового перебування.

Система збиратиме біометричні дані, такі як відбитки пальців, зображення обличчя та інша інформація про подорожі, поступово замінюючи чинну систему штампування паспортів.

"EES модернізує та покращить управління зовнішніми кордонами ЄС. Вона надаватиме достовірні дані про перетин кордону, систематично виявлятиме осіб, які перевищили термін перебування, а також випадки шахрайства з документами та особистими даними", - заявили в Єврокомісії.

Там зазначили, що нова система відповідає найвищим стандартам захисту даних та конфіденційності, гарантуючи захист та безпеку персональних даних мандрівників.

Із 12 жовтня держави-члени ЄС почнуть поступово впроваджувати EES протягом шести місяців.

Прикордонні органи поступово реєструватимуть дані громадян третіх країн, які перетинають кордони.

Після закінчення цього періоду EES буде повністю розгорнута на всіх пунктах пропуску через кордон.

Мета поступового запуску EES полягає в тому, щоб дозволити державам-членам почати користуватися перевагами нової системи, водночас забезпечуючи прикордонним органам, транспортній галузі та мандрівникам, яких це стосується, час адаптуватися до нових процедур.

Як повідомлялося, в березні цього року Рада Європейського Союзу з питань юстиції та внутрішніх справ затвердила позиційний документ (general approach) щодо поступового запуску нової цифрової системи управління кордонами Entry/Exit System, яка збиратиме біометричні дані громадян третіх країн, що в'їжджають у ЄС.

Система EES мала запрацювати в Євросоюзі з 10 листопада 2024, але через заперечення низки держав-членів її відклали.