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На території росії заблокували Speedtest
17:32 30.07.2025 |
Роскомнагляд обмежив доступ до сервісу Speedtest від компанії Ookla на території росії. Про це повідомило російське медіа "Медуза". Блокування пояснили "загрозами безпеці функціонування мережі зв'язку загального користування та російського сегмента інтернету".
Відомство порадило користувачам перейти на "довірені російські сервіси", зокрема на "ПроСеть" - додаток для перевірки швидкості з'єднання, який спеціально розробили у 2024 році.
Про можливе блокування Speedtest повідомлялось ще в жовтні 2024 року. Тоді Роскомнагляд заявив, що сервіс можуть обмежити у разі виявлення загроз стабільності чи безпеці російської мережевої інфраструктури. У тому ж місяці суд у Москві оштрафував компанію Ookla на 6 млн рублів за відмову локалізувати дані користувачів у росії.
Блокування сервісу відбулося на тлі регулярних відключень мобільного інтернету в різних регіонах країни. За даними ініціативи "На связи", до кінця червня обмеження охопили понад половину регіонів рф.
Якщо ви ще не знали, то Speedtest - це відомий онлайн-сервіс для вимірювання швидкості інтернет-з'єднання. Його створила компанія Ookla. Сервіс дозволяє перевірити швидкість завантаження, відвантаження та пінг. Speedtest користуються по всьому світу для оцінки якості інтернету та налаштування мережі.
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