Мінсільгосп Росії розіслав профільним галузевим асоціаціям проєкт поправок до закону про державне регулювання торгівлі, які передбачають фактичну "заморозку" відпускних цін на соціально значущі продукти.

Йдеться про картоплю, моркву, капусту, буряк, цибулю, томати, яблука, огірки, молоко, яйця, цукор та соняшникову олію, повідомляє The Moscow Times.

Саме ці позиції цьогоріч демонстрували найбільші цінові стрибки (картопля подорожчала більш ніж у 2,5 рази, овочі "борщового набору" - на 57-87% р-р), зауважує видання.

Згідно із пропозиціями російського уряду, наразі розглядається два сценарії регулювання:

* "М'який" - з 2026 року мінімум 80% продажів має здійснюватися за довгостроковими контрактами між виробниками й торговими мережами з фіксованою ціною, яку можна переглядати не частіше разу на рік.

* "Жорсткий" - держава встановлює мінімальний і максимальний коридор цін для тієї ж 80% частки продукції.

Планується, що відповідні поправки набудуть чинності з 1 березня 2026 року. Якщо буде обрано перший варіант, то в 2027 році мінімальний поріг продажів товарів за довгостроковими договорами зросте до 85%, у 2028 році - до 90%. Зараз цей показник різниться залежно від продукту. Щодо картоплі в червні він становив 60%, щодо яєць - 75%, зазначали в Асоціації компаній роздрібної торгівлі.

При цьому виробники овочів, молока та м'яса, а також найбільший російський ритейлер X5 (мережі "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Чижик") виступили проти ініціативи.

Вони попереджають, що при зростанні витрат на логістику, енергоносії та кредити зафіксовані ціни зроблять виробництво збитковим і можуть спровокувати скорочення обсягів, а отже - дефіцит на полицях. Крім того, проєкт не регулює торговельні націнки, перекладаючи увесь тягар на постачальників.