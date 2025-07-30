Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп заявив, що 1 серпня - остаточна дата для укладення США торговельних угод з іншими країнами

 

Президент США Дональд Трамп нагадав у середу, що він не має наміру більше переглядати встановлений ним раніше дедлайн на укладення торговельних угод з іншими країнами - 1 серпня.

"Кінцевий термін 1 серпня - це і є кінцевий термін. Він залишається в силі, його не продовжать", - написав він у соцмережі Truth Social.

Трамп додав, що "1 серпня - великий день для Америки".

9 квітня Трамп повідомив, що прийняв рішення призупинити на 90 днів реалізацію рішень про збільшення мит на імпорт щодо понад 75 країн, які запросили діалог з цього питання, призначивши крайнім терміном 9 липня, а потім продовживши його до 1 серпня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7662
  0,0224
 0,05
EUR
 1
 48,1481
  0,0759
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3933  0,02 0,06 41,9474  0,03 0,08
EUR 48,0193  0,22 0,46 48,7004  0,24 0,50

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7600  0,02 0,05 41,7800  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес